大華3死7傷車禍 罹難者都是移民打工族

洛杉磯訊
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為現場的民眾非常悲痛。新華社
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為現場的民眾非常悲痛。新華社

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍，最後一名罹難者身分7日公布，是52歲的Leonel Mateo。意外發生後，不少民眾前往獻花、點燭悼念。

根據NBC電視台報導，52歲的Leonel Mateo是本案的遇難者之一，他是來自墨西哥移民，育有兩名子女；其表親Rocio Alvarado向媒體表示，事發突然，家屬悲痛不已，並形容Mateo為「好人」。Leonel Mateo是大華超市員工。

根據本報此前報導，另一名大華超市的員工、42歲的Deris Renoj亦在本案中不幸遇難。Deris Renoj為瓜地馬拉（Guatemala）移民，其堂兄Leonard Lopez 6日晚帶蠟燭前往事故現場悼念，接受NBC電視台採訪時表示，對三人罹難深感同情與不捨，並希望藉由祈禱撫慰心情。

洛杉磯縣法醫辦公室的訊息顯示，28歲的Zih Dao亦是本案的罹難者。洛杉磯警局指出，當時他正在店內的烘焙區購物，遭車輛撞擊，當場身亡。而有社群信息顯示，他是前來美國開展業務的台灣籍；不過該消息暫未獲官方確認，駐洛杉磯經文處此前向本報指出，本案中的一名死者與三名傷者來自台灣。傷者目前狀況尚屬穩定。

據NBC電視台報導，事發後，99大華超市一直處封閉狀態，陸續有社區居民及學生前往追思。就讀洛杉磯加大（UCLA）的學生Giacomo Diora Carter表示，聽聞消息後前來現場致意，並表示悲傷是一種「無法表達的愛」。部分前往悼念的民眾表示，將依靠信仰與社區力量共同面對哀痛。

警方表示，肇事者為92歲女性，截至7日尚未公布其姓名。相關單位正針對該駕駛的健康狀況與駕駛紀錄展開調查，事故確切原因仍待進一步釐清。

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為撞入超市的肇事車輛。（美聯社）
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷嚴重車禍。圖為撞入超市的肇事車輛。（美聯社）

