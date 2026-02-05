1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

在郵輪上，尤琴也認識不少新朋友。（尤琴提供）

南加州華人尤琴（Kim）喜歡乘坐郵輪 環遊世界，她說，最多時一年有近200天都在郵輪上度過。有人常問她，乘郵輪漂泊大海上數月會不會孤寂？她笑著說：「我一向習慣獨行，在郵輪上，看人、看書、運動健身，在安靜中觀察不同的人，為自己的興趣愛好找到一個安身處所。」尤琴也表示，乘坐郵輪需要準備好個人醫療文件，對長者來說，備妥「不施行醫療急救同意書（常稱為DNR，Do-Not-Resuscitate）」尤為重要。

尤琴透過乘坐郵輪出行，已到過世界很多國家和名勝。最近，她再次登上公主號郵輪，前往夏威夷。以這次行程為例，一般情況下，入住郵輪內艙兩人房兩周時間的基本倉位費共需2500美元至3000美元。此外每人還需備至少1000美元的雜費。具體來說，按16天行程計算，Wi-Fi每天約20美元，小費 每天約18美元，合計每人約600美元，還有其他費用。對於尤琴獨自出行，房間費就付得比較多，如獨自住兩人房，她一人需支付約2700美元。不過她表示，有關船艙費用，有時郵輪公司也會依照季節調整價格。

尤琴回顧多年乘坐郵輪經歷，從20年前首次乘坐豪華郵輪赴義大利、法國等歐洲國家，那時候，夫妻二人乘坐郵輪費用過萬美元。她說，豪華型的郵輪體量都比較小，印象最深的是一名乘客至少配有兩名服務人員，非常貼心周到，顧客給的小費也不菲。後來經過幾年時間體驗各家郵輪公司的服務，她說，有的遊樂設施專門給小孩子們設計，適合家長陪孩子們遊玩乘坐；而有的郵輪治安堪憂，經常有客人打架；有的郵輪提供酒精飲品促銷，有旅客持續暢飲，酗酒發生意外事故。

尤琴在有了不同乘坐經驗後，近10年來她獨自出行，開始長期鎖定公主號郵輪，這樣可以累積點數，取得優惠價格。她說，除了提供優惠外，這款郵輪在洛杉磯聖彼渚（San Pedro）港出行，這裡是大本營，交通便利，價格合理、服務品質不差，有點像「海上高級養老院 」的感覺，讓她在上面生活數月都感到很舒適愜意。

她也提醒長者，無論乘坐哪家公司郵輪，作為乘客出行前都需要充分準備。首先，慎重選擇首次出行的地點。尤琴說，初次郵輪旅程容易緊張，建議先選文化相近、治安良好、交通便利的地點，例如日本。對長者而言，這些條件不僅減少心理壓力，也方便親友在必要時提供協助。

此外，善用手機。尤琴認為，手機是旅途最可靠的伙伴，無論是查詢地點、交通、景點資訊，或使用翻譯軟體與當地人溝通，都能大大提升安全感與便利性。「只要學會善用手機，世界就不再遙遠，也不會感到不安。」

同時，準備基本藥品。郵輪上突發的小病痛可能導致高額看診費用，因此她會攜帶感冒藥、消炎藥、止痛藥、過敏藥及腸胃藥，並在出發前完成例行體檢與牙科檢查，以降低旅途風險。她說，她自己在台灣曾從事過藥劑師，因此一般輕微病症都能自己應付。

最後，準備醫療文件。尤琴強調，「不施行醫療急救同意書」對長者尤為重要，若遇到健康意外，這個文件能讓醫療單位依個人意願妥善處理，也減少家人的糾結與煩惱。她說：「到了國外，如果沒有這個文件，醫療人員可能一直實施急救，不僅醫療費用高昂，甚至可能出現讓患者發展成植物人的情況。」

她說，近些年隨著年紀漸長，她更傾向長時間搭乘郵輪旅行，這樣不必頻繁打包行李，也不用擔心餐飲安排，郵輪上的生活服務周到。她經常對關心她出行的友人說：「我是去海上養老院住一陣子。」她認為，雖然單人旅費比雙人高，但相較於在家中享有同等生活品質的支出，郵輪旅行反而讓她感到安心與愜意。