涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

洛杉磯訊
洛杉磯加大（UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）因性侵患者被判處11年有期徒刑，但本週加州第二區上訴法院推翻了對他的定罪，引發多方震驚與憤怒。（美聯社）
洛杉磯加大（UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）因性侵患者被判處11年有期徒刑，但本週加州第二區上訴法院推翻了對他的定罪，引發多方震驚與憤怒。（美聯社）

洛杉磯加大UCLA）前婦產科醫師希普斯（Dr. James Heaps）涉性侵5000病患，被判處11年有期徒刑，但加州第二區上訴法院2日推翻對他的定罪，須就涉兩病患的指控重新受審，引發多方震驚與憤怒。目前，加州第二區上訴法院尚未排定希普斯重審的具體日期。

加州第二區上訴法院三名法官組成的合議庭裁定，希普斯須就先前被判有罪的兩病患性侵案重新受審。法院指出，原審中陪審團團長曾發備忘錄，指出一名陪審員英語能力不足，無法有效參與討論，且在審議前已下定結論，引發其他陪審員「集體憂慮」。

法院認定，審判法官未向律師通報此情況，使希普斯在審判關鍵階段喪失部分憲法保障的權利，因此必須重審。

此判決引發受害者及原告律師強烈不滿。曾代表希普斯部分前病患、並促成UCLA支付和解金的律師曼利（John Manly）表示：「超過5000女性，其中許多人是癌症病患，將生命託付給希普斯，卻遭受極其可怕且侮辱性的虐待。這些勇敢的倖存者歷經四年的起訴與審判折磨，最終換來這名怪物11年的刑期。」

「如今，他們卻被告知必須從頭再來。原因是什麼？因為加州制定的法律與政策，以及部分檢察官與法官，選擇捍衛罪犯的權利，卻將受害者拋諸狼群。」

KTLA法律分析師特里斯爾（Allison Triessl）指出，導致本案重審的錯誤「極為罕見」，上訴法院將案件發回重審本身就不常見，而這次的程序失誤更是前所未聞。KTLA記者萊斯特（Lauren Lyster）2日上午與希普斯的律師通話，對方表示相信希普斯最終將被判無罪，並稱法官可能會准予其交保候審。

據KTLA及洛杉磯時報（LA Times）等多家媒體報導，自2017年首次投訴曝光以來，至少有22名女性出面指控希普斯（Dr. James Heaps）在任職UCLA期間對她們性侵。此外，UCLA也與數百受害患者達成訴訟和解，總額近7億美元，創公立大學性侵案件賠償金新紀錄。

其中最引人注目的一起民事訴訟，由一名44歲癌症患者提出。她指希普斯在2015至2017年間的四次就診中，利用醫療檢查之名，多次不當觸碰其陰蒂、撫摸乳房並捏擠乳頭。

此外，本周還有兩起新的民事訴訟，針對希普斯2017年的診療行為。其中一患者稱，當時有女性醫療陪診員目睹整個「恐怖遭遇」，卻未進行任何干預。

部分患者在訴訟中指出，校方在調查期間未及時移除希普斯或限制其行醫範圍，也未警告校園社群，甚至未積極鼓勵其他潛在受害者站出來。律師認為，校方有財務與聲譽考量，可能促使隱瞞投訴。

加州 UCLA 洛杉磯加大

上一則

豪宅改民宿8華人被抓 有未成年 恐涉人口販賣、欺詐

