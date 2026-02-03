斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

犯案夫妻二人各自被判處兩個連續的無期徒刑且不得假釋，另加判6年有期徒刑。圖為母親Natalie Sumiko Brothwell。（Pima County Sheriff's Office）

洛杉磯 縣地方法院日前對一起震驚南加的家庭凶殺案作出判決。泰勒（Maurice Jewel Taylor Sr.）與其妻子布洛斯威爾（Natalie Sumiko Brothwell），因殘忍殺害兩親生子女並虐待其餘年幼孩子，於2日被判刑，雙雙面臨終身監禁，且不得假釋。

根據洛縣 檢察官辦公室（LADA）消息，案件發生於2020年11月29日、感恩節後的星期日。當時39歲的泰勒與49歲的布洛斯威爾，在位蘭卡斯特（Lancaster）Century Circle 45000號街區的住所內，以利器刺殺並殺害兩名年長子女——13歲的Maliaka與12歲的Maurice Jr。

檢方指出，兩孩子遇害後，夫妻二人強迫當時年僅8歲與9歲的弟妹觀看遺體，隨後將他們關在房間內，數日未提供足夠食物，構成嚴重虐待。

案發數日後，鄰居因聞到異味並通報疑似瓦斯外洩，洛杉磯縣消防局人員到場，隨後在不同臥室內發現兩名孩童遺體。調查人員形容，死者身上有「銳器造成的嚴重外傷」，疑遭刺殺或割傷。

泰勒於2020年12月4日被捕。案發後不久，蘭卡斯特市長R. Rex Parris曾向洛杉磯時報表示，這是一宗極其殘忍的案件，受害孩童遭到斬首。泰勒原為私人健身教練，於被捕四天後遭起訴，罪名包括謀殺與虐待兒童。

布洛斯威爾則於2021年9月28日在亞利桑納州 圖森市住處被捕，當時距離警方發布通緝令僅一天。

案件經陪審團審理後，夫妻二人被裁定罪名成立，確認以刀具刺殺並斬首親生子女。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，這起案件是「摧毀整個家庭的怪物級殘酷行為」。