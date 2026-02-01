好市多Nike聯名鞋135元開賣才幾天 全新二手價瘋漲數倍

Costco 聯手 Nike 推出限量 Dunk 聯名鞋！轉手價瘋漲數倍，甚至更高。(取自eBay網頁)

USA Today報導，美國量販巨頭Costco （好市多 ）與運動品牌Nike展開驚喜合作，於1月30日（周五）正式開賣專屬聯名款Nike SB Dunk Low。這款「夢幻聯動」單品引發全美會員瘋狂排隊，原價僅135美元的球鞋，在二手市場的轉售價格已瞬間飆升至數百甚至數千美元。

根據《Complex》與《WWD》報導，這款話題聯名鞋僅在紐約、俄勒岡、加州 及華盛頓州的部分Costco門市限量發售。開賣當天，各大社群平台與YouTube頻道（如DNA Show、Jacques Slade）紛紛上傳門市門口大排長龍的盛況。

知名球鞋網紅DJ Willingham表示，他於當日上午9點抵達門市時，現場已擠滿排隊人潮，但他盛讚Costco對於這次限量發售的動線執行得「非常完美」。

目前，這雙定價135美元的球鞋在StockX、eBay及Goat等二手拍賣平台上的行情極度混亂，視尺寸不同，標價落在400美元至5000美元之間，漲幅驚人。

這款Kirkland Signature x Nike SB Dunk Low在設計上充滿了Costco的品牌元素；鞋面採用與Kirkland經典連帽衫相同的麻灰色棉質布料，鞋跟側邊印有Kirkland標誌，鞋舌內標則仿照Costco的商品價格標籤。

鞋墊不僅印有Kirkland圖樣，背面更藏有Costco著名的「1.5美元熱狗套餐」 圖標。每雙鞋均附帶一個可拆卸的吊牌，外觀完全復刻Costco黑鑽卡。

事實上，這項聯名計畫早在2025年末就有傳聞，但因雙方始終未證實日期，一度被外界認為已經取消。