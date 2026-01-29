醫保大漲？ 仍有幾十萬加州人每月保費10美元或更低

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯即時報導
社區領袖齊聚，共同慶祝農曆新年。（記者邵敏／攝影）

由於聯邦補助到期，今年很多人醫保費用大漲，有人稱每月幾千美元的保費甚至高於房貸還款，還有不少人因價格過高放棄醫保。但「加州全保」（Covered California）最近發布的數據讓人振奮，2026年仍有超過38萬加州人受益，每人每月自付保費低至10美元甚至更低；此外，亞太裔居民今年投保人數創歷史新高，居各族裔之首。

「加州全保」28日在洛杉磯縣華人區亞凱迪亞舉行新聞發布會，社區代表、各族裔媒體齊聚，共同慶祝農曆新年，並鼓勵民眾在當前開放期1月31日前註冊或續保健康保險。當天活動在華人熟悉的孔雀園舉行，活動以傳統舞獅表演拉開序幕，祝福人們新年吉祥、家庭團聚、健康繁榮。

今年農曆新年是火馬年（Fire Horse），象徵行動、自由與熱情。加州醫保執行長Jessica Altman以馬比喻，她說，「馬象徵活力和能量，今天的慶祝活動，正是鼓勵大家體現這種精神，在最佳時機為自己與家人找到合適的健康保險。」Altman表示，對許多家庭而言，醫保是一項團隊合作的過程，加州全保很榮幸成為其中一員，提供便捷、符合各族裔文化背景、以及多語言支持。

由於聯邦政府提供的「增強型保費稅收抵減」（EPTC）到期，導致醫保費大漲，目前關於這項政策的爭議仍在持續。加州全保稱，儘管今年面臨諸多特殊挑戰，仍有超過38.5萬名加州居民受益，每人每月自付保費10美元或更低。

數據同時顯示，超過190萬加州居民今年已找到適合自己的醫保計劃，南加州投保人數達92.5萬人；其中，40.5萬亞太裔居民投保，創下歷史新高，比去年同期增長4%，超過其他族裔群體。加州政府撥款1.9億美元，協助最弱勢族群維持合理的月保費水準，這筆資金雖無法彌補聯邦補助取消的資金缺口，但目前已有近40萬投保人受惠。

「加州全保」開放投保截止時間為1月31日，僅剩幾天。保險經紀公司華興保險（KCAL）總裁張國興、首席策略官張洛宣（Angela Chang）28日出席新聞發布會，呼籲民眾在註冊期結束前立即行動，獲得健康保險。張洛宣表示，「醫保不僅用於應對緊急醫療情況，同時涵蓋體檢、處方藥和心理健康支持，在保障健康的同時，可以保障人們的財務穩定。」

Jessica Altman指出，超過38萬加州人今年自付保費低至10美元或更低。（記者邵敏／攝影）
「加州全保」28日在亞凱迪亞召開新聞發布會。（記者邵敏／攝影）
「加州全保」28日在亞凱迪亞召開新聞發布會。（記者邵敏／攝影）
活動以傳統舞獅表演拉開序幕，祝福人們新年吉祥。（記者邵敏／攝影）
活動以傳統舞獅表演拉開序幕，祝福人們新年吉祥。（記者邵敏／攝影）
社區代表齊聚，共同慶祝農曆新年。（記者邵敏／攝影）
社區代表齊聚，共同慶祝農曆新年。（記者邵敏／攝影）

