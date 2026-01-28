下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

我的頻道

鄭宗哲。(本報資料照片／記者余承翰攝影）
美國時間1月28日，華盛頓國民宣布從紐約大都會的讓渡名單中撿走台灣旅美內野好手鄭宗哲，國民成為鄭宗哲自去年12月19日被匹茲堡海盜指定讓渡以來所第四個新球隊。而國民隊方面為依循讓渡程序規定，將陣中左投手皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡以清出40人名單給鄭宗哲。

鄭宗哲於1月21日被大都會指定讓渡後，經過七天的緩衝交涉期，今受到華盛頓國民隊的青睞，將鄭宗哲納入陣中，並為其空出了大聯盟40人名單的空格，分析認為此舉相對於前幾次讓渡撿走又放棄鄭宗哲的坦帕灣光芒與紐約大都會，國民這次撿走鄭宗哲的意圖應不僅只是內野手的備案、或是不佔40人名單的高階農場內野手，而是透過名單的一進一出，國民選擇放棄具備大聯盟資歷的左投手來保障鄭宗哲在名單上的一席之地。

攤開華盛頓國民的內野手陣容名單，鄭宗哲能守備的位置，也就是二三壘與游擊，均已有站穩先發的球員。游擊手亞布罕姆斯（CJ Abrams）是2022年國民與聖地牙哥教士進行的索托（Juan Soto）交易案中的主菜之一，身為2019首輪第六順位大物的他隨後便在國民隊的內野站穩腳步，成為過去兩年來國民隊重建的核心之一。三壘手豪斯（Brady House）則是國民隊2021年第一輪自家選進的大物，經過近四年培養後於去年六月升上大聯盟，並長期佔據三壘先發位置。二壘手則是以小賈西亞（Luis Garcia Jr.）為主，同時還有努涅斯（Nasim Nunez）支援，這些球員雖然打擊上均沒有超級球星的統治級數據，但均在25歲以下，且打擊的天花板和期待感相較於目前的鄭宗哲來說高得更多，除了本身優秀的內野防守，鄭宗哲必須在進攻端也帶給球隊更多期待感，才能在國民隊的內野陣容卡住更好的位置。

然而，上述均只是就目前情況的分析，未來國民隊是否還會有後續動作，進而影響到鄭宗哲的升降，球迷將持續關注。尤其本月22日國民隊才發動了交易送出了陣中王牌投手高爾（MacKenzie Gore），向遊騎兵換取了五名農場新秀，此舉似乎象徵著國民又將邁入重建，而陣中具有交易價值的球員如亞布罕姆斯未來是否也會被擺上貨架，也是球評關注的動向。另外，新的東家對於鄭宗哲是否願意放行參與即將開打的經典賽中華隊，鄭宗哲於經典賽的表現是否也會影響其未來在國民的生涯，也是必須考量的因子之一。

總而言之，在經歷了數度遭到指定讓渡的波折後，鄭宗哲來到了一個相對有利其發展的球團，然而春訓以及經典賽開打在即，球團後續動向也尚未明朗，未來鄭宗哲在國民還是有一段路要走。

大都會 經典賽 聖地牙哥

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

