29歲台男廖擎 創跨境電商平台Ding-go 獲金鼎獎

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
來自台灣的廖擎（Morris Liao）年僅29歲獲得第一屆海外台商「金鼎企業獎」。（記者謝雨珊／攝影）
來自台灣的廖擎（Morris Liao）年僅29歲獲得第一屆海外台商「金鼎企業獎」。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台美商會（TACCLA）慶祝成立46周年，今年首度頒發第一屆海外台商「金鼎企業獎」，表揚具創新實力與國際競爭力的傑出台商。在眾多參選企業中，有一顆新星崛起–年僅29歲、畢業於洛杉磯加大UCLA）的年輕創業家廖擎（Morris Liao）所創立的跨境電商平台「Ding-go」，成功脫穎而出， 獲得金鼎企業獎。

談及獲獎過程，廖擎表示充滿驚喜。去年12月提出申請時，原以為企業參訪只是一般交流，沒想到評審團由七位重量級僑界與產業領袖親自出席，讓他深刻感受到金鼎獎的份量。廖擎表示，這樣高層次的交流，給了年輕團隊極大的信任與鼓勵。

來自宜蘭的廖擎，高中畢業後隻身來美，在社區大學學習三年後轉入UCLA攻讀電腦科學與語言學。2021年畢業後進入電動車公司Rivian擔任軟體工程師，卻在裁員潮中離職，意外成為創業契機。

他當時協助父親的朋友打理公司業務，從架設網站、經營社群行銷到跑貿易展（Trade Show），他發現許多台灣品牌即便有優質產品，想進入美國市場卻困難重重，於是更加深對創業及想幫助更多台灣企業走入美國市場的信念。

「我從小看商業名人傳記，憧憬著一群團隊為了某個使命（Mission）解決問題的感覺。」廖擎說，「創業一直在計畫內，只是沒想到來得這麼快。」2024年3月，廖擎將品牌命名為「Ding-go」，諧音「訂購」，並以澳洲土狗為形象，希望打造一個親切且愉悅的品牌，定位為協助台灣品牌進軍美國的一站式跨境代營運平台，並以食品作為市場切入點。

為驗證模式可行性，廖擎於2025年初返台兩個月，密集拜訪30多家食品廠商，確認市場需求後，回到美國後，他帶領團隊在短短一個月內完成品牌形象升級與系統上架，展現出軟體工程師出身的極致執行力。

「我很幸運，親朋好友的支持是這條路的強大後盾。」廖擎表示，金鼎獎是一個新的起點，不僅肯定個人努力，更是對整個團隊的鼓勵，「這份榮譽，讓我們團隊長期的付出被更多人看見了！」

年輕創業家廖擎（Morris Liao）創立跨境電商平台「Ding-go」。（記...
年輕創業家廖擎（Morris Liao）創立跨境電商平台「Ding-go」。（記者謝雨珊／攝影）
廖擎在Baldwin Park租了一處倉庫管理物流，並將貨品擺放得整齊乾淨。（記...
廖擎在Baldwin Park租了一處倉庫管理物流，並將貨品擺放得整齊乾淨。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯加大 UCLA 澳洲

