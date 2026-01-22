華翁「黑」美國30多年 被ICE逮捕遭遣返

我的頻道

記者王若然／洛杉磯即時報導
潛伏美國30年，華翁被遣返。（取自美國移民局X）
潛伏美國30年，華翁被遣返。（取自美國移民局X）

移民局（USCIS）21日在其X（前身為推特）官方帳號發文，稱一中國公民20年在美國申請政治庇護失敗，潛藏30年後，終於被移民暨海關執法局(ICE)逮捕，並面臨遣返。

移民局在X發帖表示，「1996年，移民法官拒絕一名中國人的庇護申請，下令其離開美國。他非法滯留在我們國家，但ICE West Palm Beach（佛州）辦公室終於將他逮捕，可以將其遞解出境。」該貼文中還表示，「申請美國公民不能使用骯髒手段。當你在法律上已經被拒絕多次，你不能不斷重新申請。」

該貼文下方附帶一張大圖，顯示這位被逮捕的中國男子是一位上年紀長者，頭髮花白，穿著一件粉色襯衫，神情嚴肅。

移民局並未透露具體將其逮捕歸案的細節。評論區對此貼文意見不一。有的網友稱，「去抓那些非法移民吧，別去打擾這些可憐的人。」還有表示，「他唯一的罪：被下令離開。但他們卻把他在這裡曝光。」有網友則拍手叫好，「不應該無期限地前往移民法庭，讓法官聽取他的案子。他不是美國人，我們的憲法權利不賦予給他。僅一次過堂，不可上訴。僅此而已。」

ICE近期對無證客的執法力度空前，在不少案例中，被逮捕的無證客都是在美生活數十載，有固定工作，組建家庭的人。例如，本月初，一73歲的洛杉磯園丁，15歲時從墨西哥來美，近60年一直居住在洛杉磯。因是無證客，他遭聯邦移民執法人員逮捕，無奈選擇自行遣返。在美國還有他97歲的母親和70多歲的女友。他是家中唯一經濟來源。

非法移民 無證客 ICE

