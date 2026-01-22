南加小台北擬建大型資料中心 居民憂污染、電費上漲

我的頻道

洛杉磯訊
蒙特利公園市市政中心外觀。資料中心開發案引發社區關注，市府成為居民陳情與表達訴求的主要窗口。（取自Google Maps）
有小台北之稱的蒙特利公園市，當地居民21日走上街頭，抗議一項擬建於拉洛馬公園（La Loma Park）旁的24萬7000平方呎資料中心開發案。該設施日用水量逾1.5萬加侖、需興建新變電站供電，居民擔憂污染加劇、電費上漲。開發商雖承諾自建配電系統，但未能平息疑慮，市長與環保團體均要求業者正面回應外界關切。

據ABC 7電視台報導，該座資料中心預定建於一棟兩層樓辦公大樓原址，距離住宅區僅數個街區。根據市府文件，原建築將被拆除，新設施將作為處理網路、雲端運算與人工智慧的伺服器機房。依公開資料，該設施預計每日使用超過1萬5000加侖水量冷卻伺服器，並將配置多部柴油備用發電機，以因應停電或系統測試需求。此外，為供應足夠電力，南加州愛迪生電力公司須興建一座新變電站。

居民戴蒙（Jesse Damon）表示，他最關切的是健康風險與環境壓力。他指出，這項計畫涉及空氣與水污染、噪音問題，不僅影響身體健康、干擾睡眠，對心理健康也有負面影響。

河濱加大（UC Riverside）電機工程教授任少磊（Shaolei Ren，音譯）指出，這類處理器整體能源消耗極高，會造成很大負擔。他表示，除用水量驚人，還需擔心未來電網升級的高昂成本，輸電線、變電設施與發電機的建置費用，可能轉嫁給住戶。環保組織「生物多樣性中心」（Center for Biological Diversity）代表史蒂文森（Meredith Stevenson）表示，柴油發電機雖屬備用設備，仍可能釋放有害微粒與氮氧化物，這些物質會引發氣喘、肺病，甚至心臟疾病。

對上述質疑，開發商StratCap原本答應接受電視媒體訪問，但臨時取消，改以書面回應指出，本案將設置專屬的能源配電系統，全部由開發商出資，絕不會導致蒙市居民電費上漲。

StratCap並在聲明中強調，其使用的柴油機組為目前最先進且環保的緊急商業用機型，運作經南海岸空污管理局（South Coast Air Quality Management District）核准與監控，與醫院所用設備同級。該聲明未能平息疑慮。

市長楊安立指出，已接獲大量居民來電與電郵陳情。她表示，大家擔心的層面很多，從用電、用水，到污染與可能停電，通通列入考量。她強調，這些疑慮應由開發商正面回應，市府沒有義務替他們辯護。市府評估該案若通過，將為蒙特利公園市帶來每年約500萬至600萬美元稅收。不過市長表示，稅收並非推動建案的唯一考量，居民健康與生活品質同樣重要。

家住附近的居民孔史提夫（Steve Kung）表示，開發商從未與他們接觸，也沒有任何說明或溝通，讓居民極為不安。他指出，社區內許多人對此案毫不知情，直到市府公布計畫細節後，才驚覺此設施對生活環境的潛在影響。

戴蒙強調，居民會繼續發聲，直到開發商正視這些問題為止。

蒙特利公園市 電費 加州

