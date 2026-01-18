我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山本周一和周二分區停電 市政中心與列治文區住戶受影響

「功夫」火雲邪神走了 梁小龍遺言曝光「你們要好好活著」

華婦停車場遇低價補車漆 慘被騙損失千元

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
華女從超市出來之後，原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。（范女士提供）
華女從超市出來之後，原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。（范女士提供）

加州近日再傳停車場修車詐騙案例。一名居住在亞凱迪亞市（Arcadia）的范姓女士Linda表示，幾天前在Duarte街的大華99超市停車場，因輕信陌生人可低價快速修復車身刮痕，結果不僅車況惡化，後續維修費用可能更高達數千元。

Linda表示，當天她正準備進入超市購物，被一名西裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，聲稱可透過「簡單處理」補漆，無需送往修車廠。該男子最初開價350美元現金，隨後經過Linda的「殺價」降至250美元。西裔男子保證可在30至40分鐘內完成修復。

由於對方外表年輕，看起來無害，原本心存疑慮的Linda最終選擇相信對方，甚至還因為身上不夠現金，特地進入超市提領250美元現金交付。她表示，當時心想剛好買個菜，約半小時後回來，車子應該也能順利修好，「覺得時間剛剛好，也沒多想。」

當她購物結束返回停車場時，卻發現對方並未使用任何專業修車設備。該名男子還向她表示，修復後需回家等待約三小時，再用清水沖洗，效果才會顯現。然而，范Linda回家後發現，車身原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。

她事後在小紅書發文求助，才了解到這種「停車場快速補漆」的手法，其實早在十多年前就已被揭露為常見詐騙。她也發現這種手法似乎有「回潮」的趨勢，許多網友也表示曾遇到過類似情況。她無奈地說：「當時完全沒想過修噴漆可以搞出什麼花樣，結果因此損失上千元。」

她隨後向多家專業修車廠諮詢，第一家修車大廠表示必須拆卸兩塊鈑件、重新整平並專業噴漆，報價約5000美元。由於大廠修車報價過高，Linda透過小紅書聯繫了七家業者，最終將她的Lexus紅色愛車送往羅斯密（Rosemead）一家專門噴漆的修車廠，無需拆卸兩塊鈑件，報價為900美元。在充分了解整個維修流程後，她才放心將車輛交付修理。

范Linda表示，事後進一步了解才知道，汽車烤漆必須透過電腦系統比對車輛年份與原廠色號，並在具備除塵設備的專業環境中施工，後續還需經過拋光等多道程序，才能確保顏色與質感一致，絕非在停車場臨時噴漆就能完成。她希望藉由自身的經歷提醒民眾提高警覺，切勿因一時不了解而受騙，同時也盼能將正確的修車知識分享給更多人，避免類似情況再次發生。

這種詐騙手法早已存在多年，屬於非常老舊的詐騙套路。根據ABC7電視台在2018年的一篇報導，當時有一名叫做艾利斯（Rita Ellis）的女性，在前往南巴沙迪那（South Pasadena）的Ralphs超市購物時，同樣以類似手法被騙錢。

艾利斯當時被一名名叫Daniel的男子主動接近，對方還給了她一張假的名片。Daniel前後三次替艾利斯的車輛進行所謂的維修，總共向她收取了1000美元。艾利斯說，對方聲稱自己持有合法執照，而她當時並未察覺對方提供的文件其實是偽造。

艾利斯當時表示，「他後來就消失了，最後一次他說會幫我修好，結果只是用龜蠟把它遮住。他還說24小時內不要做任何處理，但24小時後我一看，情況比原本的凹痕還要糟。」根據加州汽車維修管理局（California Bureau of Automotive Repair，BAR）的數據，2016年至2017年期間共收到約1萬8000件相關投訴。

華女幾天前在亞凱迪亞的大華99超市停車場，被一名墨裔年輕男子攔下，對方指出她的車...
華女幾天前在亞凱迪亞的大華99超市停車場，被一名墨裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，並聲稱可幫忙「簡單處理」進行補漆。圖為這名男子在幫Linda「噴漆修車」。（范女士提供）

詐騙 加州 小紅書

上一則

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

延伸閱讀

75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智

75歲媽媽防跌 網球小遊戲6步驟練肌力又防失智
小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方

小蘇打清潔萬用招式 她分享低成本「全屋去污」配方
羅斯密學區Encinita小學 中英語沉浸課程招生

羅斯密學區Encinita小學 中英語沉浸課程招生
羅斯密學區 Encinita 小學中英雙語沉浸課程現正招生

羅斯密學區 Encinita 小學中英雙語沉浸課程現正招生
陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…
技職翻紅 洛杉磯免費修車課換實戰經驗

技職翻紅 洛杉磯免費修車課換實戰經驗

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23

超人氣

更多 >
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年
狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多

狠心父母遺棄 阿拉巴馬州14歲女獨自與7狗生活1年多
吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作