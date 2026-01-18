華婦停車場遇低價補車漆 慘被騙損失千元

華女從超市出來之後，原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。（范女士提供）

南加州 近日再傳停車場修車詐騙 案例。一名居住在亞凱迪亞市（Arcadia）的范姓女士Linda表示，幾天前在Duarte街的大華99超市停車場，因輕信陌生人可低價快速修復車身刮痕，結果不僅車況惡化，後續維修費用可能更高達數千元。

Linda表示，當天她正準備進入超市購物，被一名西裔年輕男子攔下，對方指出她的車身有數道刮痕，聲稱可透過「簡單處理」補漆，無需送往修車廠。該男子最初開價350美元現金，隨後經過Linda的「殺價」降至250美元。西裔男子保證可在30至40分鐘內完成修復。

由於對方外表年輕，看起來無害，原本心存疑慮的Linda最終選擇相信對方，甚至還因為身上不夠現金，特地進入超市提領250美元現金交付。她表示，當時心想剛好買個菜，約半小時後回來，車子應該也能順利修好，「覺得時間剛剛好，也沒多想。」

當她購物結束返回停車場時，卻發現對方並未使用任何專業修車設備。該名男子還向她表示，修復後需回家等待約三小時，再用清水沖洗，效果才會顯現。然而，范Linda回家後發現，車身原本自然發亮的原廠紅漆，變得一片泛白、模糊不清，車身不僅未修好，反而新增兩個凹洞。

她事後在小紅書 發文求助，才了解到這種「停車場快速補漆」的手法，其實早在十多年前就已被揭露為常見詐騙。她也發現這種手法似乎有「回潮」的趨勢，許多網友也表示曾遇到過類似情況。她無奈地說：「當時完全沒想過修噴漆可以搞出什麼花樣，結果因此損失上千元。」

她隨後向多家專業修車廠諮詢，第一家修車大廠表示必須拆卸兩塊鈑件、重新整平並專業噴漆，報價約5000美元。由於大廠修車報價過高，Linda透過小紅書聯繫了七家業者，最終將她的Lexus紅色愛車送往羅斯密（Rosemead）一家專門噴漆的修車廠，無需拆卸兩塊鈑件，報價為900美元。在充分了解整個維修流程後，她才放心將車輛交付修理。

范Linda表示，事後進一步了解才知道，汽車烤漆必須透過電腦系統比對車輛年份與原廠色號，並在具備除塵設備的專業環境中施工，後續還需經過拋光等多道程序，才能確保顏色與質感一致，絕非在停車場臨時噴漆就能完成。她希望藉由自身的經歷提醒民眾提高警覺，切勿因一時不了解而受騙，同時也盼能將正確的修車知識分享給更多人，避免類似情況再次發生。

這種詐騙手法早已存在多年，屬於非常老舊的詐騙套路。根據ABC7電視台在2018年的一篇報導，當時有一名叫做艾利斯（Rita Ellis）的女性，在前往南巴沙迪那（South Pasadena）的Ralphs超市購物時，同樣以類似手法被騙錢。

艾利斯當時被一名名叫Daniel的男子主動接近，對方還給了她一張假的名片。Daniel前後三次替艾利斯的車輛進行所謂的維修，總共向她收取了1000美元。艾利斯說，對方聲稱自己持有合法執照，而她當時並未察覺對方提供的文件其實是偽造。