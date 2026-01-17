月入百萬 中國男專騙美長者 後果嚴重...

華人王昭與共犯，利用電話詐騙等方式騙取超過2700美元，全美超過2000名長者受害。（示意圖取自Pixabay╱congerdesign ）

根據加州南區聯邦檢察官辦公室發布新聞，中國籍男子王昭（Zhao Wang，譯音，又稱「奧斯卡Oscaar」）15日在聯邦法院認罪，承認參與一宗金額高達2700萬美元詐騙與洗錢案，逾2000名來自全美各地的長者受害。王昭實施詐騙期間，每月可賺取百萬，他將面臨最高40年的監禁。

內華達州亨德森市（Henderson）居民王昭，是該案五被告中的主嫌，被控共謀郵件與電信詐騙等罪，其餘四被告均為南加州居民。根據法庭文件，該犯罪集團成員運作多種詐騙模式，包括假冒技術支援、銀行人員、政府機構及退款等，目標鎖定年長者。受害者接到電話、電子郵件或彈出式廣告，誘導他們撥打某個電話，這些電話號碼實際連結至一個位於印度 的詐騙電話中心。受害者撥打這些電話後，犯罪集團利用「社交技巧」建立信任。在許多案例中，他們誘導受害者下載市面可取得的遠端桌面軟體，藉此存取受害者電腦資料，持續進行詐騙。

最常見的手法之一是退款詐騙。受害者被告知有筆小額退款可領取，如零售商所謂未授權的交易退費等。詐騙者假裝正處理退款，卻「不小心」退回過多款項，要求受害者利用匯款或快遞寄送現金等方式，返還多餘金額。實際上受害者並未收到任何退款。當受害者寄送現金包裹時，王昭會要求位於印度的共犯提供虛構姓名，及可接受快遞包裹的零售點地址給受害者，包裹寄出後，王昭與共犯會使用偽造身分證件領取。

在認罪協議中，王坦承他親自取得這些虛假身分證件且提供給組織的其他人。他也承認協調並監督整個詐騙計畫，招募包括其他被告在內的共犯。調查人員表示，這起犯罪行為發生於2021年至2023年，造成超過2700萬美元財務損失，全美各地共有超過2000名長者受害，包括聖地牙哥地區被害人。

王亦在公開文件中承認取得詐騙所得後，利用加密貨幣 將錢洗白，轉交給他們在海外的共犯。一般情況下，王的同謀每天收取受害者包裹後，其海外同謀會提供一個加密貨幣錢包，讓王用來轉移加密貨幣。王拿走詐騙所得18%以上，剩下的部分透過加密貨幣分給其他共謀，及購買假身分證等。

在起訴書中，檢方引用2023年8月的一條短訊內容，「用假身分證從CVS取走快遞，快遞裡裝著錢。然後再把錢交給印度詐騙集團 ，我老闆每個月能賺取100萬美元。」

王和其他四名被告於2024年6月被起訴。2024年8月，執法人員展開全國性掃蕩行動，在拉斯維加斯逮捕王昭。其量刑聽證會將於4月3日舉行，最高恐判40年刑期。該案參與調查的單位還包括聯邦調查局、聖地亞哥縣檢察長辦公室、奇諾市警局、長堤市警局、橙縣警局等。