我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幕後／賴清德督軍 關稅揭曉日直至清晨未闔眼

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

洛杉磯豪宅稅收10億 不到1%用於建屋

編譯組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯「豪宅稅」立法主要目的之一是，預防無家可歸問題。圖為遊民在洛杉磯市中心。（美聯社）
洛杉磯「豪宅稅」立法主要目的之一是，預防無家可歸問題。圖為遊民在洛杉磯市中心。（美聯社）

紐約郵報報導，洛杉磯左翼人士近期大肆慶祝為解決遊民問題而設的「豪宅稅」（Mansion Tax）成效斐然，卻避而不談一個尷尬事實：在籌得的10億美元資金中，市府用於住房建設的比率，竟然不到1%。

這項令人咋舌的行政失誤，源於一個重大的法律漏洞。儘管選民在2023年投票通過「豪宅稅」，但背後的進步派推手，卻漏掉一個關鍵機制：法律並未授權市府將這筆資金借貸給低收入住房開發商。批評人士指出，這原本應是整個計畫的核心。而若要建立從稅收資金池撥款給開發商的貸款體系，可能必須再次投票通過新法案。

南加州大學（USC）房地產客座教授史密斯（Mott Smith）在檢閱市府數據後說：「選民以為他們投票支持的是興建房屋，結果得到的是一筆高達10億美元卻無法使用的資金。」

「豪宅稅」的主要策劃者之一、民主黨籍市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）13日在市政廳階梯上，高調宣揚該法案已籌集到10億美元。然而，她並未提及那些令人汗顏細節。

官僚體系維運花費更多

根據紐約郵報查閱的洛杉磯住房局數據，雖然法案實施以來已徵收約10.3億美元，但實際支出的僅有9390萬美元，占總額不到9%。

更令人震驚的是，其中僅有938萬美元（不到總收入的1%）真正用於平價住宅的興建、收購或翻修。相較之下，行政管理與經常性開支就耗費1660萬美元（總支出的17.7%）。換言之，該計畫花在維運官僚體系的錢，遠比蓋房子還要多。

目前該法案的支出明細顯示，資金並未流向新的實體建築計畫，而是主要用於：

行政管理與顧問費： 擴充機構人力、聘請顧問。

法律訴訟：支付律師費以應對針對該稅收本身的各類訴訟。

遊民預防：支出的最大宗（約6790萬美元，占72.3%）用於遊民預防計畫，其中3040萬美元為短期緊急租金補貼。

這項法案對500萬美元以上的房產交易課徵高額轉移稅。史密斯指出，這項稅收已實質凍結全市的房地產開發。他參與撰寫的洛杉磯加大（UCLA）研究顯示，洛杉磯市內超過課稅門檻的房產交易量，比該縣其他地區下降30%至50%。

市府挨批腐敗搶錢行為

擁有23年經驗的Compass豪宅部門主管布朗（Danny Brown）說：「這是一個連鎖反應，整個房地產生態系統–這個城市巨大的經濟引擎–已經萎縮超過五成。」他直言：「如果資金真的按原意用於幫助需要房屋的窮人，我們都會支持。但這只是市府另一次腐敗的搶錢行為，偽裝成低收入住房的解決方案。」

法案的支持者包括赫南德茲、各大工會（例如：SEIU 2015、UNITE HERE Local 11）及進步派倡議團體。加州州長紐森在競選期間也曾公開稱讚此舉是解決遊民問題的「雄心創舉」。

然而，主導此法的赫南德茲同時也負責管理惡名昭彰的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）。該處目前淪為芬太尼交易與毒品泛濫的戰區，遊民甚至能領取免費的煙槍。

針對上述質疑，赫南德茲議員辦公室與紐森州長辦公室均未立即回應紐約郵報的置評請求。

遊民 洛杉磯加大 低收入

上一則

華女購房產 假託管公司騙走首付逾50萬元

下一則

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

延伸閱讀

州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果

州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果
豪宅稅淪空頭支票？曝行政失誤

豪宅稅淪空頭支票？曝行政失誤
無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放

無視川普 馬丁路德金日逾200州立公園免費開放
州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代

州府出錢市府動手 舊金山無家可歸進入成果被點名時代
加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡

加州醫師郵寄墮胎藥 紐森拒路州引渡
加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23
社媒影片顯示，一名美ICE探員在執法現場與圍觀民眾發生言語衝突，並在鏡頭前表示自己年薪高達20萬美元。圖為示意圖。(路透)

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

2026-01-16 16:01

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論