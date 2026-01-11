我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上規模最大退稅季？取決這2項因素

川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

記者邵敏／洛杉磯综合即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加內陸河濱縣（Riverside County），近千幢房產日前擬被列入拍賣名單，多處最低起拍價低至100美元，原因在於這些屋主拖欠房屋稅款。政府希望通過此舉追繳未付稅款，或激勵房主贖回自己的房產。數據顯示，當前欠稅房產總估值約為2892萬美元。買家如對這些房產有購買意向，可參與競拍。

據mynewsla等媒體報導，河濱縣政委員會將於下周審議，是否批准將該縣境內近1000處房產列入拍賣名單，這些房屋因欠繳房產稅被列為「稅務違約」，當局計畫於今年4月通過公開線上競標方式出售。

縣財政局提議與拍賣平台Bid4Assets.com網站合作，舉行網上拍賣，拍賣對象包括因未繳納房產稅而被查封的住宅、以及空地。該機構請求縣政委員會授權使用該平台進行銷售，暫定拍賣日期為4月23日至24日。此次計畫拍賣的欠稅房產共計946處。不過，如果業主在拍賣前補繳稅款，並清償稅務留置權，這些房產將從拍賣名單中移除。

根據縣政委員會議議程發布的一份聲明，拍賣欠稅房產的目的，是為追繳未付稅款，並通過將房產轉讓給新業主，或促使被評稅人贖回房產，使房屋重新回到能產生稅收收入的狀態。

文件顯示，位於雷克埃爾西諾（Lake Elsinore）、維爾多瑪市（Wildomar）的多處拖欠稅款房產，最低起拍價低至100美元；位於沙漠溫泉市（Desert Hot Springs）的一處住宅，起拍價則高達116萬美元。據悉，縣政府設定的最低起拍金額，涵蓋所欠稅款及相關銷售成本。官員表示，對於在首輪競拍中未能吸引買家興趣的部分房產，最低價格可能還會下調。目前，這些違約房產總估值約為2892萬美元。

如果此次拍賣獲批，這將是河濱縣連續第14年，將全部留置資產通過互聯網方式進行拍賣，意向買家需在線注冊並支付保證金，方可參與競拍。根據加州法律規定，帶有稅務留置權的房產被拍賣前，必須經過至少五年的等待期。

拍賣 加州 南加

上一則

華裔妻殺侄 獲輕判每年入獄3天即可 法官丈夫也力挺她

延伸閱讀

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚

內陸地區百日咳病例攀升 聖伯納汀諾縣、河濱縣同步上揚
河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位

河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位
房產稅飆逾30% 納稅人負擔沉重 多州推動降稅方案

房產稅飆逾30% 納稅人負擔沉重 多州推動降稅方案
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
聖荷西推寬免商業稅1年 補繳欠稅可免罰

聖荷西推寬免商業稅1年 補繳欠稅可免罰

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實