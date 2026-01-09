25年來首次 加州全境0乾旱

我的頻道

洛杉磯訊
美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）網站顯示加州在2025年9月30日的乾旱狀態，當時還是南加州多數地區仍有乾旱問題存在。（美國乾旱監測官網截圖）
美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）網站顯示加州在2025年9月30日的乾旱狀態，當時還是南加州多數地區仍有乾旱問題存在。（美國乾旱監測官網截圖）

在一連串冬季風暴帶來大量雨雪後，加州終於擺脫長年乾旱陰霾。根據美國乾旱監測（U.S. Drought Monitor）及CalMatters引述的加州乾旱監測（California Drought Monitor）資料，截至2025年12月30日，「黃金州」全境0%土地處乾旱狀態，成為25年來首次完全沒有任何乾旱區域的時刻。

儘管過去六、七年間，加州曾短暫出現乾旱覆蓋率極低情況，但上一次全州「零乾旱」，仍須回溯至2000年12月。KTLA電視台及ABC7電視台的氣象預報均強調，2025年12月底的最後一波風暴，幾乎讓全州100%地區脫離乾旱，成為關鍵轉捩點。

美國氣候預測中心（Climate Prediction Center）氣象學家Rick Tinker接受KTLA採訪時形容，2025年12月中旬後的降水，是「壓垮乾旱駱駝的最後一根稻草」。他指出，在2025年10月1日時，南加州多數地區仍處乾旱狀態，但2025年11月中旬出現一段異常潮濕天氣，加上後續兩波系統性降雨，迅速消除大部分乾旱。

數據顯示，2025年11月初以來，南加州降雨量遠高於歷史平均值。洛杉磯市中心累積降雨12.7英吋，正常值僅4.24英吋；布班克13.07英吋（正常3.59英吋）；庫爾富11.98英吋（正常4.35英吋）；加州小鎮奧哈伊（Ojai）更高達22.32英吋，遠超正常的5.74英吋。

加州官員近日也公布本季首次積雪量測結果，顯示近期的降雪，已大幅改善水資源前景。積雪是加州供水的重要來源，州水資源部（Department of Water Resources）透過每月調查，預測融雪後流入河川與水庫的水量。

截至2026年1月8日，測量結果顯示，州內已無任何乾燥跡象，官方形容這是一段「異常潮濕的時期」，並使主要水庫蓄水量，回升至健康水準。目前全州12座主要水庫中，已有7座蓄水率達75%以上。

事實上，加州曾在2023年歷經多年後首次宣布擺脫乾旱，當時冬季多波風暴與「大氣河流」在同年11月帶來豪雨，不僅帶來大量降雨，也改善了對2025年的水資源預測。然而，此次全面零乾旱的情況，仍屬罕見。氣象專家指出，自2000年以來，加州幾乎持續處於「進入乾旱」或「自乾旱中復原」的循環。換言之，25歲以下世代，幾乎從未見過一張完全沒有乾旱標示的加州地圖。

不過，與加州形成對比的是，美國西部其他地區，包括內華達州（Nevada）、猶他州（Utah）與科羅拉多州（Colorado），仍面臨持續乾旱及遠低正常水準的積雪量，水資源壓力依舊嚴峻。

2026年1月8日的乾旱狀態為一片白，這也意味著整個加州已脫離乾旱。這是加州25...
2026年1月8日的乾旱狀態為一片白，這也意味著整個加州已脫離乾旱。這是加州25年來首次完全沒有任何乾旱區域的時刻。（美國乾旱監測官網截圖）

