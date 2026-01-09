來自中國、逾千包神秘種子寄德州各地 當局籲勿打開

自去年2月起至今，德州農業部從州內109個地點，收集了合共1101包這些不明來歷、寄自中國的種子。（德州農業部官網新聞稿）

想像一下，你收到一個從未訂購過的郵寄包裹，打開後發現裡面裝著神秘種子，甚至還有不明液體，感覺會怎樣？這情況自去年2月以來，從德州 住戶蔓延至多州。德州農業廳呼籲，收到這類郵寄種子包的住戶小心，切勿打開包裹。

德州農業廳表示，他們自去年2月至12月29日止，從全州109個地點，收集共逾1100個未經民眾請求購買，而逕自郵寄到住戶的種子包裹，其中不少來自中國。

德州農業專員米勒（Sid Miller）表示：「乍眼看去，這似乎只是小問題，但實際事關重大。把入侵物種引入德州，對當地家庭和農業產業，均構成真實風險。」

首個報告案例發生在去年2月初的德州克盧特市（Clute），一名居民收到一個不請自來、寄自中國的包裹，內含不明種子和液體。此後，類似的包裹不僅在德州出現，還在全美各地，包括俄亥俄州、新墨西哥州 和阿拉巴馬州等地，相繼出現。

這些神秘郵包與2020年首次出現的全國性事件類似，被稱為「刷單詐騙 」（brushing scams）。當時，有公司向民眾寄送隨意物品，以增加虛假的網絡貨品評論，提升銷售數字。

米勒專員說：「無論這是持續的詐騙行為，或是另有惡意，我們都決心保護德州居民。不請自來的種子進入美國，會對美國的農業、環境和公共安全構成危害。」TDA建議，一旦收到此類包裹，謹記切勿打開、保存原有包裝的密封狀態，然後致電1-800-TELL-TDA(835-5832)，由TDA來安全收取。