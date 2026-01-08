涉國際詐騙 台男入境加州落網

賴家遭移送至密西西比州迪索托縣檢察官辦公室，由執法人員押解出席辦理相關程序。（取自DeSoto County District Attorney's Office新聞稿）

據密州當地媒體WREG News Channel 3電視台報導，44歲台灣籍男子賴家（Chia Lai，音譯）涉嫌參與國際詐騙集團 ，專門鎖定年長者行騙，非法轉走數百萬美元資金。日前他在加州 入境時落網，隨後被移送至密西西比州 （Mississippi）迪索托縣（DeSoto County），遭檢方以共謀、詐欺、洗錢與電信詐欺四項重罪起訴。

迪索托縣檢察長巴頓（Matthew Barton）表示，賴家透過設計精密的詐騙手法，長期鎖定美國各地年長者，造成重大經濟損失。此次順利將其拘捕並起訴，是聯邦與地方執法單位合作的成果。根據檢察官辦公室說明，賴家在加州入境時，被海關暨邊境保護局（CBP）鎖定，但加州當地的執法機關，一度拒絕配合密西西比州發出的通緝令。後經國土安全調查局（HSI）協助多日協調後，終於將賴家轉移至洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport），由洛杉磯機場警局執行逮捕，並移交迪索托縣警方。

巴頓表示：「今日成功逮捕這名逃犯，顯示檢察官辦公室捍衛縣民安全的決心，但也凸顯部分地區的庇護政策，使危險罪犯得以潛藏其中。若其被釋放或拒入境，該犯罪網絡恐將持續在密西西比州甚至全美行騙。」

目前有關詐騙手法的詳細內容，尚未對外公開，但巴頓呼籲年長民眾與家屬提高警覺，防範電話、電子郵件及網路訊息詐騙，這些訊息常以製造恐慌、緊急狀況為名，誘使受害人交付金錢或個資。