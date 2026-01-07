我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年輕台女免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華男刑案開庭當日未能出席，因被ICE抓後遣送出境。示意圖。（取自Unsplash.com）
華男刑案開庭當日未能出席，因被ICE抓後遣送出境。示意圖。（取自Unsplash.com）

據律師提供的最新案例，南加華人涉嫌性侵、打架等罪，被移民局抓捕後直接遣送出境，不再經過刑事司法程序審判；但對於這些在案犯，即使已被遣送，刑事法官仍可能對他們追加通緝令。律師稱，此舉帶來變革性影響。

律師劉龍珠最近接手一起典型案例，華人H先生持有政治庇護身分，涉嫌性侵被捕，移民暨海關執法局（ICE）直接將其遣送回中國。由於H先生已被遣返，刑案開庭當日未能出席，律師向法官說明，當事人已被移民局抓捕並遣送，並非故意缺席庭審。但法官仍裁定嫌疑人未按時出庭，直接對其發布通緝令。

「當事人一旦背負通緝令，被抓風險長期存在。」劉龍珠解釋，H先生今後如果前往日本、南韓等與美國簽有司法引渡條約國家，就有可能被當地執法機關拘捕並移交。由於中美之間尚無正式引渡條約，H先生長期留在中國的被抓捕風險較低。但他同時強調，這一情況主要適用輕罪嫌疑人；若涉重罪，即使人在中國，在中美非正式司法合作框架下，仍存在被抓捕並引渡的可能。

從法理角度看，劉龍珠認為，遣送出境後還追加通緝令，存在一定爭議。「許多當事人寧可先走完刑事司法程序，也不願被遣返後成為國際通緝犯。」但他指出，從聯邦政府立場看，希望盡快遣送無證移民。至於通緝令的後續執行，劉龍珠表示，當事人若在第三國被捕，最終是否引渡回美，仍須聯邦政府與相關國家協商決定。

H先生遭遇並非個案，劉龍珠指出，近期多起案件顯示，包括持有綠卡在內的非公民人士，一旦涉嫌酒駕、性侵、打架等並被ICE拘捕，大多會被迅速遣送出境。「抓了立刻送走，在美國少待一天，就少花納稅人一分錢。」有些案件甚至還在警方調查階段，尚未正式刑事拘捕，移民局已先行將嫌疑人控制並直接遣返。

律師指出，當局目前並未明確界定「哪些罪名會被直接遣返，哪些需先走完刑事司法程序」。但在他看來，若涉及強奸、殺人、縱火等嚴重暴力犯罪，執法部門不會選擇立即遣返，「否則太便宜這些嫌犯，重罪案件仍應先接受刑罰，服刑後再進入移民程序。如果直接遣送，豈不是縱容殺人放火?」

長期以來，對於同時涉刑事犯罪與非法移民身分的案件，當局通常遵循「先司法、後移民」的處理模式，即先完成刑事審判和服刑，再交由移民系統決定是否遣返。如今，這一慣例正被打破。「過去刑案在身，先坐牢幾年，服刑結束後再送移民監獄，有些人還會通過申請保釋等途徑設法留下。」劉龍珠稱，當前移民執法已發生顯著變化，「對於輕罪犯，幾乎不再等待刑事開庭，抓到直接遣返」。

律師補充指出，過去特殊案例中，一些非法移民為留在美國，寧可故意觸犯刑法、被關監獄，也不願返回原籍國。但在當前執法趨勢下，這種可能不再存在，只會加速遣返。

非法移民 遣返 華人

上一則

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

延伸閱讀

台年輕正妹免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返

台年輕正妹免簽赴美陪唱賺生活費 遭海關抓包遣返
中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕

中領館前集會 華人遭噴辣椒水 保安被捕
明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死
慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返
維權華人遭噴辣椒水 保安被捕

維權華人遭噴辣椒水 保安被捕
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程