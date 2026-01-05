我的頻道

CES／Nvidia推汽車平台Alpamayo 讓車會推理

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

蒙特利公園訊
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）
加州華人聚居城市蒙特利公園市近日展開一項打擊商店竊盜的執法行動，警方聯合好市多（Costco）與家得寶（Home Depot）的防損團隊，在市內商圈加強巡查，行動中抓獲多名涉嫌商店竊盜的嫌犯。

根據蒙市警方在其官方Instagram帳號上公布的資訊，該行動於12月20日進行，為期6小時，由警局偵探組、鄰里合作小組（NET）及自行車巡邏警力，攜手好市多與家得寶的工作人員共同執行。警方在行動中共逮捕五名涉嫌違反加州刑法第459.5條（商店竊盜）的嫌犯，其中一人因逃跑，另依第148條（抗拒執法人員）加控。遭竊商品已全數追回，並歸還給相關商家。

從全國趨勢來看，商店竊盜案件仍然是美國零售業與執法單位高度關注的問題。根據National Retail Federation與Loss Prevention Research Council於2025年10月發布的報告，2024年較2023年平均每年商店竊盜事件增長約18%，與竊盜相關的威脅或暴力行為也增加約17%。該報告還指出，在過去12個月內，超過半數的受訪零售商通報的竊盜相關問題也上升，包括電話詐騙、電子商務欺詐與商品以及供應鏈失竊等。

多起公開案件亦顯示，大型連鎖賣場常成為竊盜集團鎖定的目標。根據美聯社的報導，加州警方曾於2025年8月破獲一個有組織零售竊盜集團，該集團涉嫌在南加州逾70家家得寶分店犯案，累計約600起竊盜事件，涉案商品總值超過1000萬美元。

蒙特利公園市警察局表示，警方感謝好市多與家得寶長期以來的合作與支持，並指出在節慶購物旺季，這類警民與商家的協作，有助於保護在地商業並提升社區安全。警方也強調，警察局將持續致力於維護社區治安。

蒙特利公園市近日展開一項打擊商店竊盜的執法行動，警方聯合好市多與家得寶的防損團隊...
