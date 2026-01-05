華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

南加州 華人聚居城市蒙特利公園市 近日展開一項打擊商店竊盜的執法行動，警方聯合好市多 （Costco）與家得寶（Home Depot）的防損團隊，在市內商圈加強巡查，行動中抓獲多名涉嫌商店竊盜的嫌犯。

根據蒙市警方在其官方Instagram帳號上公布的資訊，該行動於12月20日進行，為期6小時，由警局偵探組、鄰里合作小組（NET）及自行車巡邏警力，攜手好市多與家得寶的工作人員共同執行。警方在行動中共逮捕五名涉嫌違反加州刑法第459.5條（商店竊盜）的嫌犯，其中一人因逃跑，另依第148條（抗拒執法人員）加控。遭竊商品已全數追回，並歸還給相關商家。

從全國趨勢來看，商店竊盜案件仍然是美國零售業與執法單位高度關注的問題。根據National Retail Federation與Loss Prevention Research Council於2025年10月發布的報告，2024年較2023年平均每年商店竊盜事件增長約18%，與竊盜相關的威脅或暴力行為也增加約17%。該報告還指出，在過去12個月內，超過半數的受訪零售商通報的竊盜相關問題也上升，包括電話詐騙、電子商務欺詐與商品以及供應鏈失竊等。

多起公開案件亦顯示，大型連鎖賣場常成為竊盜集團鎖定的目標。根據美聯社的報導，加州警方曾於2025年8月破獲一個有組織零售竊盜集團，該集團涉嫌在南加州逾70家家得寶分店犯案，累計約600起竊盜事件，涉案商品總值超過1000萬美元。