加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

聖誕、元旦假期本是家人團聚之日，移民 暨海關執法局（ICE ）突襲加州 中央海岸地區（Central Coast），僅聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）聖塔瑪麗亞城鎮（Santa Maria），至少已被抓捕87人。有一戶家庭，除在美國出生的3歲幼兒外，全家均被執法人員帶走。當地居民陷入從未有的恐慌，社區組織者稱「簡直是人間地獄」。

據「論壇報」（The Tribune）等多家媒體報導，2025年底，加州中央海岸爆發移民執法行動。執法人員在沒有任何警告的情況下，突襲居民區、工作場所和購物中心等，導致共147人被捕，引發當地民選官員和移民權益組織的強烈抗議。

非營利組織「805 UndocuFund」，主要致力於支持聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉、范杜拉（Ventura County）三縣無證移民及其家庭。據該組織搜集的數據，此次執法行動主要集中在以拉丁裔人口為主的工薪階層居住和工作地區，組織代表稱「他們直接攻擊我們的社區。」

聖塔瑪麗亞市議員Gloria Soto2日在新聞發布會上表示，聯邦移民探員也在街頭實施抓捕。她指出，僅12月27日至12月30日期間，其所在城鎮至少87人被ICE帶走。「正值假期，本應是人們與親人團聚的時刻，這些行動令人心碎。」 Soto稱，移民執法給社區帶來恐慌，並動搖當地經濟穩定。「孩子們回到空無一人的家中，老年人開始自我封閉，工人們因恐懼而不敢出門工作」。這名市議員稱，「我們決不能這樣繼續生活在恐懼中。」

2日的新聞發布會上，移民權利倡導者宣讀一位父親的證詞，這個家庭除了在美國出生的3歲兒子外，其餘家人全被ICE強行帶走。這位父親還指出，他曾接到ICE探員的電話，對方稱知道他們的住址，並將對幼兒實施抓捕。

據「805 UndocuFund」搜集的數據，此次行動始於12月27日，當天有38人被拘，其中36人在聖塔瑪麗亞，2人在聖路易奧比斯波。次日，隆波克（Lompoc）有15人、聖塔瑪麗亞8人、聖塔芭芭拉2人被帶走。官員稱，12月30日拘留人數達到峰值。數據顯示，僅27日、28日、29日三天，移民執法人員在聖塔芭芭拉縣、聖路易奧比斯波縣至少拘留92人。

「我們目睹家庭被強行拆散，工人從工作場所被帶走，恐懼被用作武器。」「805 UndocuFund」代表稱，人們不敢出門上班、看醫生或送孩子上學，這種傷害對民眾、以及當地經濟穩定造成毀滅性後果，「我們必須立即采取行動。」

「805 UndocuFund」表示，自新總統就職以來，ICE特工已從聖巴巴拉縣帶走537名社區居民，其中大部分逮捕事件發生在過去幾天。社區組織者Cesar Vasquez表示，他從未見過ICE在短短幾天內帶走這麼多人，「簡直是人間地獄。」Vasquez指出，此次行動除聖塔瑪麗亞移民執法局人員外，來自Camarillo和洛杉磯的執法人員，似乎也加入行動，這種情況以前從未見過。

市議員Soto提到，早在2025年秋天，她曾呼籲聖塔瑪麗亞市設立特別委員會，作為市議會與居民間的橋梁。該委員會既可協助記錄移民執法行動對民眾的影響，也能研究制定支持移民家庭的政策。但她指出，市議會同事希望將問題拖延至2026年2月再議。Soto強調，正遭受恐懼蹂躪的社區，沒有時間等待立法機構再拖延，必須立即採取行動。