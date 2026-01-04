華女偽造、盜刷信用卡 高端商店狂掃貨

我的頻道

洛杉磯訊
來自南加聖蓋博市華女Yuan Liu涉嫌使用偽造信用卡、借記卡，在密西西比州被捕。（阿拉巴馬州利茲市警察局）
警方新聞稿指出，南加一名華人女子涉嫌使用偽造信用卡、借記卡實施多項犯罪行為，她頻繁光顧美國各地高檔零售店掃貨，用這些銀行卡進行非法交易，僅其中一起案例金額已高達上萬美元。目前，嫌疑人已被當局抓捕，面臨多項重罪指控。

阿拉巴馬州利茲市警察局（Leeds Alabama Police Department）發布的新聞稿， 2025年12月15日，一名受害女子向警方報案稱，她的信用卡、借記卡在阿拉巴馬州多家高端零售店被盜刷，報案時，受害者損失金額累計超過1萬2000美元。

接到報案後，利茲市警方立即展開調查，並成立由特別調查部門組成的警探團隊。經確認，本案嫌疑人是48歲的華裔女子劉媛（Yuan Liu，音譯），來自南加州洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）。

警探發現，劉媛當時已逃往密西西比州（Mississippi）。12月16日晚，在包括密西西比州里奇蘭警察局（Ridgeland Police Department）在內的多個執法機構協助下，劉媛被拘捕。執法部門稱，嫌犯被捕時，警方在她車內發現價值數千美元的商品。此外，調查人員還發現，嫌疑人劉媛曾在美國多地的高檔零售店非法使用信用卡、借記卡進行交易。

截至發稿前，劉媛仍被關押在密西西比州，等待引渡回阿拉巴馬州，她將面臨多個司法管轄區提出的多項重罪指控。警方新聞稿中，沒有提及嫌疑人具體如何偽造信用卡、銀行卡並成功盜刷。

利茲警察局局長Paul Irwin表示，嫌疑人從事的非法活動，與全美多起犯罪行為有關聯。執法人員為受害者伸張正義，各地協同作戰，犯罪分子終無處遁形，必將受到法律懲罰。

