北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

鹿晗床照瘋傳 「床技排行榜」引暴動 他被點名爛透了　

南加海灘驚見大量龍蝦屍體 核電站剛排廢水...

編譯陳盈霖／即時報導
目前正拆除的聖奧諾佛核電廠附近海域，近期發現數十隻被沖上岸的龍蝦屍體，引發關注。（路透）
FOX 5電視台報導，南加的聖奧諾佛雷州立海灘（San Onofre State Beach），最近幾周發現數十隻被沖上岸的龍蝦屍體，且屍體散布範圍甚廣，從特雷斯特爾斯（Trestles）地區，一路延伸至已除役的聖奧諾佛核電廠（SONGS）以北海域，引部分居民憂慮。據悉，這座核電廠目前正進行拆除工程，專家表示，造成龍蝦死亡原因仍不明。相關單位強調，目前並無證據顯示，此現象與核電設施有關。

這個不尋常現象，引發遊客與衝浪客議論。經常造訪這片沙灘的艾肯貝瑞（Andrew Ikenberry）表示，「我在退潮時來到這，看見海灘上潮濕處有幾隻被切成兩半的龍蝦遺體。」不少人也對龍蝦死亡數量感驚訝。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）生物學家指出，海岸線上發現龍蝦屍體，其實並不罕見，海豹與海獅會捕食龍蝦，近期的風暴與大浪也可能攪動海底，將殘骸帶上岸。

儘管如此，仍有部分居民感到憂心。住在聖克里門（San Clemente）退休神經科學教授強森（Roger Johnson）分享女兒於去年12月中旬拍攝的照片，畫面中可見海灘上的龍蝦外殼。這些照片拍攝時間，距離SONGS排放3萬5000加侖處理過的廢水，僅間隔約一周多。

遊客朱克斯（Rachel Jewkes）表示，「若真的有大量龍蝦死亡，我一定會擔心，也想知道原因。」沃克（Daniel Walker）表示，「希望這只是自然現象，沒有任何不法或可疑的事，畢竟人們經常在這游泳，狗也會下水。」不過，熱愛衝浪的艾肯貝瑞笑說，「沒有任何人或事，可阻止我下海。」

該核電廠所屬的南加州愛迪生公司（Southern California Edison）在一分聲明表示，經過廣泛檢測，沒有任何證據顯示，廢水排放影響海洋生物。該公司強調，排放的水質符合飲用水標準，對「海洋環境不存在任何邏輯上的威脅性。」加州州立公園（California State Park）管理單位表示，他們正持續監測這段海岸線，若發現任何異常，會立即採取行動。

