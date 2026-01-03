我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一杯酒下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」藏健康風險

川普讚抓馬杜洛「非凡」行動 必要時將對委再攻擊

新年到 好市多這些購物體驗全面升級

記者張宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多線上應用程式新年將進行數位升級，從藥房預付到蛋糕、熟食線上下單，再到AI智能推薦，全面重塑會員的購物體驗。（好市多程式頁面截圖）
好市多線上應用程式新年將進行數位升級，從藥房預付到蛋糕、熟食線上下單，再到AI智能推薦，全面重塑會員的購物體驗。（好市多程式頁面截圖）

好市多借助AI會更加「懂你」？ 好市多（Costco）線上應用程式新年將進行數位升級，從藥房預付到蛋糕、熟食線上下單，再到AI智能推薦，全面重塑會員的購物體驗。越是好市多忠實用戶，大數據越會精準懂你，推薦更多感興趣商品給你，且下單更容易。

據digitalcommerce360網站報導，好市多財務長Gary Millerchip日前在財報電話會議上表示，好市多已經對其應用程式和網站進行更改。他表示，好市多持續改進網站和應用程式，並透過這些管道為會員提供更相關服務，並推動線上流量和銷售額強勁成長。數據顯示，最近一季網站流量增長24%，應用程式增幅更超過40%。Costco Travel在「網路星期一」也創下單日銷售額歷史新高。 在感恩節後五天內，Costco Travel預訂總額達到1億美元，比2024年同期增加12%。

好市多執行長Ron Vachris表示，電子商務將帶來更高用戶參與度和更強用戶黏性，實體店也將與虛擬數位相結合，不斷推出增強功能。好市多將推出藥房預付服務，及在線訂購蛋糕和熟食拼盤的服務；並重視數位會員卡、Costco錢包數位化價值，這些在未來12個月內都有發展規畫。

不過，好市多會員對其應用程式反應比較兩極，有人認為程式查看商品庫存的「Warehouse Inventory 搜尋功能」很實用，可提前知道附近好市多是否有庫存，對購物規畫很有幫助。程式還能查看電子會員卡、線上購物商品、優惠活動、加油站油價等。但也有人抱怨其程式界面老舊、功能不足，缺乏現代化功能，例如掃描支付Scan & Go、搜索與導航體驗不佳、搜索結果不準確或找不到想找的商品。

PYMNTS.com報告顯示，好市多已將AI融入其業務運營中。例如在其藥房庫存系統中，可比較不同供應商的藥品價格，並自主預測性重新訂購庫存。AI驅動的藥房庫存管理工具，幫助好市多將庫存水準維持在98%以上，並支援處方配藥量；另好市多也在部署AI工具，改善汽油業務；還將推出新的個人化功能，根據會員搜索紀錄，為其提供更相關的產品推薦。

TheStreet報導，RetailWire智庫成員Brian Delp認為，好市多一大特色是摒棄花俏裝潢，但也可借助科技手段減少消費者購物摩擦、簡化購物體驗。像山姆會員店引入AI圖像追蹤技術，減少顧客離開商店時排隊現象，就是一個很好例子。

儘管已升級AI服務，好市多實體店體驗不可替代，現場試吃受很多華人喜愛。（記者張宏...
儘管已升級AI服務，好市多實體店體驗不可替代，現場試吃受很多華人喜愛。（記者張宏／攝影）

好市多 AI Costco

上一則

營運139年 洛縣最老餐廳索格斯咖啡館4日熄燈

延伸閱讀

好市多上架三種新口味湯品 營養順口又能暖心暖胃

好市多上架三種新口味湯品 營養順口又能暖心暖胃
從藥房預付到AI推薦 好市多購物體驗全面升級

從藥房預付到AI推薦 好市多購物體驗全面升級
好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感

好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感
大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買
以好市多模式擊敗好市多 山姆商店專攻中國高端市場

以好市多模式擊敗好市多 山姆商店專攻中國高端市場
好市多活龍蝦 半路「消失」驚動FBI調查

好市多活龍蝦 半路「消失」驚動FBI調查

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
大廚推薦七種好市多冷凍區值得購買的食品。（圖片取自Costco，記者王若然／製圖）

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

2025-12-30 17:54

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水
Meta新華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗

Meta新華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗