我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／加州名下商圈涉黃賭毒 21娃父宣國軍撇清

新年逾350種藥物漲價 輝瑞調漲80多種最多

曾風靡全美 經典杯子蛋糕連鎖品牌關閉直營門市

編譯陳盈霖／即時報導
知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘焙門市。（Sprinkles官網）
知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘焙門市。（Sprinkles官網）

KTLA 5電視台報導，知名杯子蛋糕（cupcake）連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布關閉全美所有直營烘焙門市。這項決定，意味著這個曾經蓬勃發展的甜點品牌時代結束，也引發員工強烈反彈。

該公司提供給KTLA聲明表示，「經過審慎考量，我們做出一個極為艱難的決定，將轉型不再經營公司直營的Sprinkles烘焙門市。」公司並未說明其知名的杯子蛋糕自動販賣機（cupcake ATM）是否也包含在關閉範圍內，也並未透露是否會替被裁員的員工提供任何支援。

在Instagram上，數十名自稱是現任或前員工，形容這是「突如其來、遍及全公司的關店行動。」一網友寫道：「只提前一天通知我失去工作，我現在要怎麼照顧五個孩子？」另一網友稱，員工沒有任何遣散費。也有部分網友指公司在繁忙的節假日旺季，仍讓員工繼續上班，卻在之後將他們解僱。截至2025年12月31日，Sprinkles尚未回應KTLA的採訪問題。

Sprinkles由尼爾森（Candace Nelson）創立，2005年於比佛利山（Beverly Hills）開設首家門市。2012年，該品牌推出自稱是全球第一台杯子蛋糕自動販賣機名譟一時，進而推動全美杯子蛋糕熱潮。同一年，Sprinkles被私募股權公司收購。尼爾森對關閉門市消息反應強烈，「雖然我十多年前就把公司賣掉，但對它仍有很深的個人情感。我原以為Sprinkles會一直發展壯大，永遠陪伴我們。」

在這項決定前，Sprinkles位格蘭岱（Glendale）Americana at Brand購物中心門市，已於2025年稍早關閉，該門市擁有品牌標誌性的杯子蛋糕自動販賣機與色彩繽紛的店面。當時關店即引發外界質疑：風靡一時的杯子蛋糕熱潮是否降溫？

「消費者機密」（Consumer Confidential）拉扎勒斯（David Lazarus）告訴KTLA，「杯子蛋糕雖然美味，但無法滿足年輕消費者對健康食品和零食的需求。」Sprinkles尚未透露加盟店是否會繼續營業，或是否計畫關閉更多門市。截至2025年12月31日，該公司網站仍列出位於加州和其他幾個州門市資訊。

知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘...
知名杯子蛋糕連鎖品牌Sprinkles Cupcakes宣布將關閉全美所有直營烘焙門市。（Sprinkles官網）

加州 比佛利山 裁員

上一則

只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐

下一則

獨╱21娃父宣國軍 名下商圈涉黃賭毒 他這麼說...

延伸閱讀

不是加薪也變多 1月可能獲得「額外」薪水

不是加薪也變多 1月可能獲得「額外」薪水
黑熊賴不走 屋主喊告漁獵局

黑熊賴不走 屋主喊告漁獵局
強風阻救援 禿頭山3登山者罹難

強風阻救援 禿頭山3登山者罹難
川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝

川普：基於國安格陵蘭非拿不可 新特使將帶頭衝
觀影說劇╱「計程車3」李帝勳大跳女團舞 拉高收視率

觀影說劇╱「計程車3」李帝勳大跳女團舞 拉高收視率
亞洲LNG現貨價 摔至20個月新低

亞洲LNG現貨價 摔至20個月新低

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」

煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」