「台積電炒房」引爭議 北鳳凰城房價翻倍、房市兩極化

換心換血回春？李連杰：我心臟又沒病 幹麼換心

記者張庭瑜/鳳凰城即時報導
台積電設廠帶動北鳳凰城特定區域房市升溫、引發導致房價翻漲的直觀感受與爭議，但從整體市場看，鳳凰城房價上漲更有許多其他因素使然，而非單一企業所致。（示意圖取自pexel）
台積電在亞利桑納設廠以來，北鳳凰城的天際線與房價曲線同步翻新。數年間，當地許多獨棟住宅價格從3、40萬美元攀升到7、80萬美元，部分開價已突破90萬。房價快速上揚，引發「台積電炒高房價」的質疑，也讓外來工程師家庭在地方輿論中扮演複雜角色。

一名台積電工程師受訪表示，這幾年的房價變化，「體感非常明顯」。他回憶，幾年前同區類似房屋的開價，約落在30、40萬美元，如今多數成交價帶已來到70、80萬美元。一些新開發地段，甚至出現9字頭以上的標價。住在亞利桑納超過10年的華人居民也有類似觀察，認為鳳凰城房價在近年「大致呈現翻倍狀態」。

當地華僑王小姐指出，她剛到亞利桑納時，市場上仍可見30萬美元以下的房型，如今這個價位幾乎消失。未來房價走向關鍵，在於人口持續流入與新建供給的節奏。

房地產經紀Joyce Huang分析，現階段亞利桑納房市呈現明顯兩極化：新建案仍有穩定需求，二手屋市場則已脫離前兩年的「搶房模式」，議價空間增加。前一輪疫情後的極端搶購潮已過，目前市場較接近常態。

從更長時間軸與整體統計檢視，鳳凰城房價的變化更為清楚。根據Redfin房市資料，2020年疫情前，鳳凰城獨棟住宅的中位成交價約為32.5萬美元；到2025年已來到約45萬美元；而Realtor.com的在地市場數據則顯示，中位掛牌價約48.5萬美元。相較2020年，5年間房價累計漲幅4成至5成。

Zillow的房價指數亦指出，截至2025年底，鳳凰城住宅平均價值約40.3萬美元，較2022年高點略有回調，但明顯高於疫情前。鳳凰城房地產協會（Phoenix REALTORS）也指出，當地房地產市場已從疫情後的極端搶購狀態，轉向較為理性的交易，但價格基準已被墊高。

就區域結構而言，南邊Tempe附近的Anthem地區，有較早移入台灣人形成的聚落與學區帶，以二手房為主；北邊靠近台積電廠區，則以新建案為主，吸引大量台積電家庭進駐。

Joyce指出，多數工程師家庭在選房時，優先考量通勤距離、學區品質與生活機能，部分家庭會特別要求前後院空間，作為兒童活動與戶外休閒使用。

對「台積電是否為房價變化主因」，受訪者看法並不一致。Joyce的判斷為「是」，台積電確實是北鳳凰城特定區段交易活絡與價格走高的重要因素，但從到整個大鳳凰城市場看，疫情後全美房價普遍上升、低利率環境與跨州遷徙潮，同樣是不可忽視的背景條件。

有華人居民指出，不宜將所有漲幅簡化為單一企業的影響。「鳳凰城近年本就是加州與其他州外溢人口的熱門落腳點，台積電確實放大特定區域的變化，但不是唯一變數」。

在北鳳凰城，不少早期住戶也因此成為資產受益者；對確有自住需求的買家而言，Joyce認為︰「如果是打算在這裡待5到10年以上的家庭，現在可理性評估是否進場。」

