H-1B薪資加權新制 律師:華人整體中籤率可望提升

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
H-1B新制雖採薪資加權抽籤，陳啟耕分析，因10萬美元申請費已淘汰大量境外申請者，整體中籤率可望反而提升。（圖／綠楓法律集團提供）
H-1B新制雖採薪資加權抽籤，陳啟耕分析，因10萬美元申請費已淘汰大量境外申請者，整體中籤率可望反而提升。（圖／綠楓法律集團提供）

移民局日前公布H-1B工作簽證抽籤制度重大改革，將根據申請人薪資水準決定抽籤次數，最高可抽四次、最低僅一次。薪資等級依美國勞工部標準區分為四級，根據工作類型與所在地區等條件判定。例如雇主願支付第四級薪資，即可讓員工獲得四次抽籤機會。此項變革引發外界關注其對華人學生與年輕專業人士的實質影響。

綠楓法律集團律師陳啟耕指出，雖然改革本意非針對特定族群，但中國與印度出生的申請人，長年為H-1B最大用戶群，因此實際受影響程度較高。他強調：「這不是單純變難，而是美國政府希望以高薪篩選企業重視的人才。」H-1B每年共計發放8萬5000個名額，其中6萬5000個為一般名額，2萬個保留給美國碩士以上學歷者。改革後，依薪資等級決定抽籤次數：第四級最多可抽四次，第三級三次，第二級兩次，第一級則只有一次。

陳啟耕特別提醒：「過去幾年H-1B申請失敗的主要原因之一，就是以第一級薪資申請。即使有新制，我們仍建議至少要申請第二級。」他指出，過去多數雇主本就以第二級作為申請標準，影響或許不如外界想像嚴重。

值得注意的是，川普政府此前已針對境外申請者（非美國在學或實習身分者）加徵每人10萬美元申請費，此舉可能已淘汰大量申請者。陳啟耕分析：「結合10萬美元申請費政策與新的薪資加權制度，3月申請季的整體中籤率，很可能比過去幾年要高。」他解釋，境外申請人數減少後，剩餘名額可能反而增加，對已在美國就學或實習的申請者形成利多。

對畢業初期薪資偏低的留學生族群而言，新制仍提高進入門檻。陳啟耕建議，可充分利用OPT（選擇性實習訓練）期間（文商科一年、理工科三年）累積工作年資與實績，爭取更高起薪；「讓薪資水平提升後再申請，中籤機率會更高。」

陳啟耕強調，H-1B為非移民簽證，且與雇主綁定，若遇裁員即失去身分保障。高科技產業近年頻傳整個部門裁員，即使成功抽中H-1B，仍面臨身分風險。「我們一直呼籲：H-1B應該是沒有其他路時，才走的選擇。」他建議家長與學生提早規畫其他簽證方案，例如E-2簽證、L-1跨國企業調職簽證，或於F-1學生簽證、OPT期間即啟動綠卡申請流程。

陳啟耕指出，未來H-1B政策走向，將明顯傾向「高薪、高素質、具美國連結」的人才。他建議，有意留美者，應同步準備H-1B申請與綠卡或其他替代簽證，以因應日益趨嚴的移民政策，爭取最大留美彈性。在申請季即將展開之際，陳啟耕提醒申請人應盡早與雇主討論薪資定位，並諮詢專業移民律師，釐清自身條件，擬定最適方案。

H-1B 工作簽證 移民

