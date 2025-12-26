南加七旬長者散步遇持槍搶劫 說沒錢被痛毆

我的頻道

洛杉磯訊
11月30日一名嫌犯因涉嫌在范杜拉市Marina Park持槍搶劫被逮捕，該事件造成一名70歲老翁受傷。圖為案發公園。（范杜拉市INS截圖）
11月30日一名嫌犯因涉嫌在范杜拉市Marina Park持槍搶劫被逮捕，該事件造成一名70歲老翁受傷。圖為案發公園。（范杜拉市INS截圖）

七旬長者公園散步被搶，聲稱沒錢還被歹徒毆打，最後車鑰匙被搶。范杜拉市（ventura）警局表示，一嫌犯涉嫌在市內的Marina Park持槍搶劫被捕，該事件造成一名70歲老翁受傷。

警方指出，案件發生於11月30日。當時，受害者正在公園散步，突然遭兩名男子接近。其中一嫌掏出手槍，要求交出現金。當受害者表示身上沒錢時，嫌犯強行將他推倒在地，並多次朝其頭部踢打，造成頭部受傷。第二名嫌犯隨後搶走受害者的汽車鑰匙，兩人搭乘一輛淺色轎車逃離，並未偷走受害者的車輛。

警方接獲報案後趕赴現場，受害者在現場接受治療，其頭部有撕裂傷。警探調閱監視器畫面，並訪談可能的目擊者。在調查過程中發現，案發同一時間和地區，另有一居民也遭攻擊。兩名受害者對嫌犯的描述相當一致，監視畫面亦顯示，一輛淺色轎車在案發前後，曾出現在兩起案件的發生地周邊。

經過進一步調查，警方於23日逮捕23歲的范杜拉市居民Timothy Schooler-Hart。他已被收押至范杜拉縣監獄，面臨多項指控，包括：搶劫、共謀犯罪、使用致命武器攻擊、虐待長者、毆打，以及過失開槍。

警方將第二名嫌犯描述為「來自外州的關係人（out-of-state person of interest）」。警方表示，目前正與其他執法機構合作，持續追查並逮捕該嫌。

處理本案的范杜拉市警局警官Fabian Gutierrez表示，這些事件令人震驚，受害者只是在社區活動，卻遭遇暴力對待，這是任何人都不應承受的。警探日以繼夜工作，致力將涉案者繩之以法，也呼籲任何目擊者，哪怕只是細微線索，都應主動與警方聯繫。

警方呼籲，有本案線索者，可致電警探Erik Utermohlen（805-339-4478）。

