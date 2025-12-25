南加暴風雨侵襲內陸多地 交通癱瘓、設臨時收容所

強降雨在山地社區導致泥石流。（取自聖伯納汀諾縣消防局官網）

聖誕節 前夕，一場強烈冬季風暴席捲南加州 內陸帝國地區，帶來強風與豪雨，造成多處洪水、土石流及交通癱瘓，其中15號州際公路（I-15）與卡洪隘口（Cajon Pass）首當其衝，對返家與假期出行民眾造成嚴重衝擊。

據ABC電視新聞報導，24日午後起，豪雨夾帶強風來襲，15號州際公路北向車道一度有超過半數被泥水與碎石覆蓋，導致大量車輛受困，部分駕駛滯留數小時無法前行。駕駛艾斯科巴（Eric Escobar）受訪表示，惡劣天氣讓行程「非常糟糕」，原本前往拉斯維加斯約需3個半小時，當晚導航系統卻顯示車程可能長達8小時。

這場強烈的冬季風暴也使卡洪隘口交通幾近癱瘓。內陸帝國多個地區遭遇豪雨侵襲，引發嚴重積水與土石流。在赫斯佩里亞（Hesperia），多條道路被洪水沖毀，甚至有人被目擊在熊谷路（Bear Valley Road）泥濘的積水中「衝浪」，畫面在社群媒體 上引發關注。

The Press-Enterprise報導，位於山區的懷特伍德（Wrightwood）社區同樣災情慘重，多輛汽車遭洪水淹沒，部分居民別無選擇只能原地避險。聖伯納汀諾縣消防局在社群平台發布影片顯示，湍急雨水逕流從住宅旁呼嘯而過，情況相當驚險。警局也發布公告指出：「由於當地出現土石流與大量碎屑流動，建議懷特伍德社區居民就地避難（shelter in place）。請避免不必要的外出，不要嘗試步行或駕車穿越積水區域。如遇緊急狀況，請撥打911。請保持安全，並隨時留意最新通報。」

對於已撤離居民，官方在勝利谷（Victorville）展覽場設立臨時收容所，供人員與動物安置。地址為：Victorville Fairgrounds，14800 7th St, Victorville, CA 92395。

ABC電視新聞稱，內陸消防與救援單位緊急出動，處理多起救援案件並實施道路封閉措施，導致駕駛改道行駛，造成額外延誤。相關單位呼籲民眾持續關注天氣與路況資訊，避免在惡劣天候下進入山區或低窪易淹水路段。