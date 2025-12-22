我的頻道

華人餐館涉藏匿數十名無證客強迫7天無休 ICE突襲

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

行情不如預期 村上宗隆兩年3400萬加盟白襪

編譯組／即時報導
日本職棒球星村上宗隆(右) 以2年3400萬美元加盟的芝加哥白襪隊哥 。左為芝加哥白襪隊執行副總裁暨總經理蓋茲。(美聯社)
日本職棒球星村上宗隆（Munetaka Murakami）宣布透過入札制度挑戰大聯盟後，其動向成為國際自由球員市場的焦點之一。這位曾在東京養樂多燕子隊創下單季56支全壘打紀錄、並二度拿下年度MVP的強打，最終爆冷以一份2年總值約3400萬美元的合約加盟芝加哥白襪。這份合約在選擇球隊及金額數字上均不如外界預期的高額長約及加盟豪門球隊，但深究後卻能看出這次簽約對雙方的合理性與未來性。

村上宗隆在日本職棒就具象徵性意義：他不只是聯盟的長打王，更是年輕一代球員中最具價值的亞洲球星之一。這位年僅25歲的左打者擁有難得的爆發力和擊球力量，過去八季平均換算成162場可達到42.6支全壘打的驚人產量。即使2025年因為傷勢出賽場次受限，他仍繳出不俗的22支全壘打與高OPS的數據。

然而，村上宗隆這次獲得的合約規模卻遠低於市場一開始的期待。一度有分析認為他將能談到5年8000萬美元甚至7年1.54億美元等級的長約，在歷年挑戰大聯盟的日本球員中可說名列前茅。結果最終僅是2年3400萬美元的合約，顯示出大聯盟球隊在評估他進入美職後的風險時，心態更加謹慎。

這種矛盾的現象背後有其合理性。村上在日本職棒雖然力量驚人，但其擊球率（Contact %）與三振率也是球探關注的重點。近年來他的三振率曾一度逼近30％，對於大聯盟投手更快的球速與更刁鑽的變化球是否能有效應對，仍是未知數。再者，他的守備評價被認為中等偏下，使得簽下他的球隊必須讓他占據指定打擊的位置，或是負擔他上場守備失誤的風險，對於球隊的調度彈性而言，是個較難以使用的存在。

對白襪來說，簽下村上是一次具有高風險、高潛力的投資。白襪已在過去三季中連續吞下超過100敗的難堪紀錄，陣容重建與市場曝光成為球隊管理層面臨的壓力。透過引進具備明星打擊潛力的村上，白襪希望注入更多長打火力，以改善過去幾年在進攻端的不足。尤其是村上左打的特性，補足了白襪在強力左打者上的空缺，加上隊內其他年輕選手的逐步成長，整體打線的可看性與競爭性有望提升。白襪希望藉由此次簽約，借著村上在國際市場的知名度吸引市場目光，另一方面也可以加快球隊的重建進程。

另一方面，這筆合約的結構對村上的生涯也有策略性考量。接受兩年短約意味著他有機會在2027年球季結束再次成為自由球員，他將有兩年的時間證明自己並累積數據，在未來爭取更長、更高價值的合約。對於一位正值黃金期且才華橫溢的強打者而言，這種短期試水溫的安排，在行情不如預期下已是較為穩妥的決定。此外，村上加盟積弱不振的白襪能立刻成為球隊的打線核心，相較於加盟其他已是星光熠熠的豪門球隊有更多暢打的機會，在犯錯空間比較大的環境下累積經驗，對於村上而言也是一個有利的條件。

總結而言，村上宗隆加盟白襪是一次價值與策略並存的重要決定。對球隊而言，他是一個有望立刻提升火力、並吸引市場的強打者；對球員本人而言，這是進入大聯盟、展示水準的舞台。這筆合約不僅反映出球隊對未來重返競爭行列的期望，也映射出大聯盟在國際自由市場上的風險與價值評估。

日本 芝加哥

