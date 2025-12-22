我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持儀式

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

鳳凰城訊
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

亞利桑納州一家壽司連鎖店，涉嫌窩藏數十名無證移民，華裔經營者被指強迫他們每周工作七天，沒有任何休息日，並將他們安置在擁擠的房屋裡，克扣工資。 ICE最近突襲這家連鎖餐廳，逮捕華裔老闆和兩名涉案經理。

根據法庭文件，美國入籍公民、餐廳華裔老板劉永（Yung Lau，音譯）與兩名餐廳經理，因涉嫌窩藏無證移民，並在鳳凰城東谷（East Valley）地區運營被調查人員稱為「人口販賣」的非法活動，已被聯邦執法部門逮捕。

AZfamily新聞報導指出，涉案餐廳包括位於吉爾伯特（Gilbert）、梅薩（Mesa）、鳳凰城（Phoenix）的Sakura Sushi，以及位於史考茲谷（Scottsdale）的Akita Sushi。法庭文件稱，劉永等人將數十名無證移民，安置在四間「窩藏房屋」中，強迫他們無休息工作。

聯邦執法人員上周突擊搜查這四家餐廳、以及四處住宅，終止持續多年的非法活動。鄰居表示，早在2023年，他們就曾向警方舉報餐廳異常情況。坦佩（Tempe）居民Brandy Forman表示，對於其中一處涉案住宅，她早已察覺情況不對。Forman就住在隔壁，她發現一輛白色廂型車，每天早上9時左右離開，晚上9時前後回來。天一黑，就會有一車男子下車，低著頭，不與任何人對視。他們人數很多，看起來非常緊張，讓人感到不安。

住在梅薩另一處可疑住宅對面的居民Gary Gallagher，也注意到類似情況。Gallagher描述，這些人非常警覺，只要看一眼，他們就會立刻轉身，幾乎從沒見過他們在外面活動。

法庭文件顯示，鄰居曾在2023年和2024年多次向警方報告可疑情況。坦佩警方表示，巡邏人員曾嘗試收集相關信息，但未能找到任何犯罪證據。吉爾伯特警方也在去年5月收到相關通報，並透露當時舉報內容「不構成犯罪行為」，且「未涉及移民問題」。

聯邦移民暨海關執法局（ICE），今年3月對此案展開調查。便衣特工在鳳凰城一家餐廳內發現，華裔員工負責指揮並安排拉丁裔員工的工作，拉丁裔員工「幾乎從不與顧客接觸或交流」。一名審閱起訴文件的前ICE特工表示，這起案件規模遠超一般的用工違規調查。

法庭文件指出，大約有10名非法移民住在坦佩一幢房屋內，其他人則被安置在梅薩多處與餐廳運營相關的地點。員工每天乘坐白色廂型車，往返於住宅和餐廳之間。

嫌疑人劉永與劉振（Zhen Liu，音譯），目前被控窩藏無證移民，並明知故犯雇用無證勞工。執法行動中，劉永的住所遭搜查，他的律師拒絕就指控置評。文件顯示，劉永的兄弟劉秦（Qin Liu，音譯）同樣面臨窩藏無證移民的指控。三名被告預計12月30日在聯邦法院出庭接受聽證，一些藏匿在「窩點」的非法移民，則被當作本案的重要證人拘留。

非法移民 華裔 ICE

上一則

雙薪還是單薪？ 育兒成本漲25％ 年收至少要這麼多

下一則

聖誕節想外食？這些餐廳將照常營業

延伸閱讀

獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督

獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督
被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返
中國留學生涉散播幼童色情片被捕 ICE執法現場竟引激烈對峙

中國留學生涉散播幼童色情片被捕 ICE執法現場竟引激烈對峙
626 Ice Cream口味靈感 來自多元族裔童年味

626 Ice Cream口味靈感 來自多元族裔童年味
ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命

ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命
ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命

ICE拘77歲重病移民 女兒哭訴危及性命

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達