南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加州聖誕周將迎強降雨。（示意圖取自Pexels）

氣象預報指出，南加州 將迎來一個多雨的聖誕周，預計自23日（周二）起連續四天降雨。

城市新聞網（CNS）報導，美國國家氣象局（NWS）表示，洛杉磯 縣大部分地區自23日下午至25日晚間發布洪水警戒，山麓與山區可能發生土石流與泥流，包括近期遭受野火的地區。

氣象局同時預測，23日晚至24日將出現「非常強勁的風勢」，高山地區陣風最高可達每小時80哩，低海拔地區也可能出現每小時40至50哩強風。

國家氣象局指出，過去幾天影響北加州的「大氣河流（Atmospheric River）」將於23日南移，直撲南加 州。23日傍晚預計降雨量不到半吋，但最強降雨將在23日深夜至24日期間出現。

氣象局表示：「在24日風暴高峰期間，特別是在迎風坡地區，每小時降雨量很可能輕易超過1吋。最強降雨將集中在向南的山區，但低海拔地區也可能出現接近每小時1吋豪雨。位於特別脆弱地區或近期火災燒毀區域的民眾，應立即採取防護措施。」

預報人員補充說：「幾乎可以確定將出現多起土石滑落事件，並可能因豪雨或排水系統堵塞導致嚴重淹水，近期火災燒毀區附近也可能發生土石流。」

雖然風暴最嚴重的時段可能落在24日，但聖誕節當天（周四）仍可能出現間歇性降雨，局部地區雨勢偏大。26日與27日在偏南至西南氣流影響下，仍可能有零星陣雨，不過屆時每小時降雨量預計將低於四分之一吋。

此次風暴預計不會帶來明顯降雪，雪線將於25日與26日降至約7000呎。

氣溫方面，風暴來臨前將出現降溫趨勢。洛杉磯市中心22日（周一）最高溫約為華氏67度，之後逐漸下降，26日降至約59度。夜間低溫在本周初多落在50多度，周末部分地區將降至40多度。