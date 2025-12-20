2連冠代價 道奇隊須支付創紀錄1.69億奢侈稅

我的頻道

編譯陳盈霖／即時報導
洛杉磯道奇隊將支付創紀錄的1億6940萬美元奢侈税。（路透）
洛杉磯道奇隊將支付創紀錄的1億6940萬美元奢侈税。（路透）

福斯新聞台FOX 11報導，美國職棒大聯盟（MLB）與球員工會19日完成最終計算，連續兩年奪下世界賽（World Series）冠軍的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers），薪資總額達創紀錄的4億1730萬美元，包含提供給大谷翔平（Shohei Ohtani）的非現金補償，如翻譯人員與球場包廂等。該隊將支付1億6940萬美元奢侈稅（luxury tax），創聯盟歷史紀錄。

紐約大都會（New York Mets）緊追其後，儘管無緣季後賽，仍需繳納9160萬美元奢侈稅。其他需繳納奢侈稅的球隊，還包括紐約洋基隊（Yankees，6180萬美元）、費城費城人隊（Philadelphia Phillies，5610萬美元）、多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays，1360萬美元）。聖地牙哥教士、波士頓紅襪、休士頓太空人與德州游騎兵等球隊也需繳納較小金額，其中遊騎兵支付的金額最低，19萬美元。

MLB球隊之間的薪資、財務落差甚大，對高額支出球隊的懲罰，也愈來愈嚴格。道奇隊自2003年以來累積繳交的5億1940萬美元奢侈稅，已超越洋基隊5億1420萬美元總額。自2003年奢侈稅制度實施以來，15支球隊合計被課16億3000萬美元。道奇隊薪資總額，與聯盟最低薪資的邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins，8690萬美元）差距達五倍。本季全聯盟奢侈稅總支出，較去年成長2.3%。

奢侈稅，又稱競爭平衡稅（competitive balance tax），為抑制球隊無限制的高額支出。2022年勞資協議新增第四級稅率門檻，通常被稱為科恩稅（Cohen Tax），以大都會老闆科恩（Steve Cohen）命名，專門用於限制支出最高的球隊。道奇、大都會、洋基與費城人隊，已連續四個賽季繳納奢侈稅，觸發最高等級稅率。這類「重複違規者」稅率最高可達110%，適用大幅超過基本門檻的薪資支出。

然高薪並不一定等於「季後賽保證」。今年需繳納奢侈稅的九支球隊中，大都會、太空人和游騎兵未能打入季後賽。而藍鳥隊展現「重置稅務狀態」優勢，透過在季中削減薪資支出，成功省下2100萬美元潛在罰款。

奢侈稅收入並非單純懲罰，在聯盟經濟體中，有實際用途。前350萬美元用於球員福利，剩餘資金分配至球員個人退休帳戶（IRA）及用於增加部分球隊的自由支配基金。

