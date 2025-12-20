我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦檔案再釋出 大陪審團證詞揭未成年受害細節

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

南加內陸男家暴縱火 致4寵物死亡

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
內陸男涉嫌家暴縱火導致4寵物死亡被捕。圖為示意圖，非案發房屋。（取自Redlands Fire Dept.）
內陸男涉嫌家暴縱火導致4寵物死亡被捕。圖為示意圖，非案發房屋。（取自Redlands Fire Dept.）

南加內陸雷德蘭（Redlands）一男子，近日涉嫌縱火被警方逮捕。警方指出，男子涉嫌毆打女友，並縱火焚燒兩人居住的住宅，導致屋內多隻寵物死亡。

據The Press-Enterprise報導，火警19日晚8時發生在Occidental Drive 800號。根據雷德蘭警局與消防局提供資訊，消防人員到場時，發現這棟住宅的火勢猛烈。

調查人員指出，嫌犯史都華（Ryan Winston Stewart）在縱火前攻擊受害人，隨後在客廳點火。

警方表示，受害者在消防員抵達前，已成功逃出屋外，消防員也未在救火時受傷。

不過，當局表示，消防員在屋內發現3隻貓與1隻狗因火災死亡。

消防員約在15分鐘內控制火勢，隨後在現場停留約兩小時，進行後續清理與善後作業。

警方表示，嫌犯史都華在縱火後沿巷道逃離，但隨後遭警員逮捕。他涉嫌家庭暴力、縱火及虐待動物被捕，並被關押在聖伯納汀諾中央監獄（Central Jail in San Bernardino），保釋金為8萬美元。

美國紅十字會已前往協助女受害者，提供緊急庇護與相關援助。

警方呼籲，任何掌握本案相關資訊的民眾，請與雷德蘭警局聯繫。非緊急案件亦可透過警局的CopLogic線上通報系統，或使用雷德蘭市311行動應用程式通報。

寵物 南加 庇護

上一則

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

延伸閱讀

張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀

張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀
紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男

紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男
警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山

警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山
台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」

台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」
屢隨機持刀傷人、縱火 布碌崙男子被起訴

屢隨機持刀傷人、縱火 布碌崙男子被起訴
地鐵縱火青年 面臨聯邦縱火重罪指控

地鐵縱火青年 面臨聯邦縱火重罪指控

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

2025-12-15 20:07

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂