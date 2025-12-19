來自中國的Waymo要進入加州 該擔心嗎？

Waymo計畫2026年在聖地牙哥推出無人駕駛計程車服務，採用與中國製極氪（Zeekr）合作的車輛。圖為Waymo Zeekr RT。（記者李怡╱攝影）

橙縣紀事報（The Orange County Register）報導，Waymo 計畫2026年在聖地牙哥 推出無人駕駛計程車服務，屆時將採用中國製造的車輛，而非目前在其他城市常見的英國品牌捷豹車款。這項決定因仰賴美國主要競爭對手（中國）的技術而引發質疑，但加州 政策中心（California Policy Center）的學者Marc Joffe認為，相關批評其實失焦。

目前，Waymo在洛杉磯的車資，約為起跳價8美元，每哩另加1.6美元，對許多中低收入民眾而言，難以作為日常交通工具。若要讓無人駕駛計程車真正成為全民可負擔的公共服務，降低成本勢在必行。

隨著營運效率提升、競爭加劇，價格下修或許只是時間問題，但車輛本身的高成本，仍是關鍵限制。目前為Waymo特供的捷豹車造價高昂（估計超12萬美元），不僅推升服務的定價，也限制可投入營運的數量。

Marc Joffe指出，中國車廠在壓低生產成本方面，已取得顯著進展，美國行動服務業者若不善用這些創新，反而是自失良機。中國科技巨擘百度，近期以每輛約3萬美元的成本，購入自動駕駛電動車投入武漢市場；相較之下，Waymo購買並改裝捷豹I-PACE，單車總成本估計超過12萬美元，差距十分明顯。

其實，Waymo現已引進中國製極氪（Zeekr）車輛，在舊金山和鳳凰城測試中。

針對反對Waymo引進中國製極氪車的聲音，有人擔憂車內恐被植入監聽設備，將乘客對話回傳中國。Marc Joffe直言，難以想像中國情報單位，會對聖地牙哥乘客的日常談話感興趣。

Marc Joffe進一步指出，將無人駕駛計程車的討論，擴大到美中貿易爭議，往往混淆地緣政治顧慮與個別消費者利益。

在加州，此一議題尤其關鍵。可負擔性已成為核心政治問題，而中國製商品的成本相對較低。更多中國車輛進口或許不利密西根州的汽車製造商，卻可能在加州港口創造更多就業機會。

貿易保護主義者，常以中國的人權紀錄及對鄰國的強硬，作為設限其產品的理由；但美國過去與現在，同樣與其他在這些方面備受爭議的國家進行貿易，例如沙烏地阿拉伯。

至於中國可能取代美國成為全球主導強權的疑慮，Marc Joffe指出，一個國家是否居世界第一或第二，對民眾日常生活未必具有決定性影響；澳洲、丹麥與瑞士等國，儘管並非全球最強，人民仍普遍享有高品質生活。

Marc Joffe總結，無論是自動駕駛汽車、太陽能板或玩具，加州都應正面看待利用成本較低的中國產品，為州內居民創造更可負擔生活的機會。