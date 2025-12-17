3華裔因疫情失業 後開冰淇淋店 意外爆火

626 Ice Cream已經營超過兩年，生意持續火熱。（記者謝雨珊／攝影）

2020年新冠疫情 重創餐飲業，位於羅斯密（Rosemead）的一家餐廳被迫關閉，三位在該餐廳工作的華裔 年輕人因此失去工作。疫情帶來的不確定性，迫使他們重新思考人生與事業方向。然而，他們將危機化為轉機，在亞凱迪亞 市（Arcadia）創立了一家別具特色的冰淇淋店，結合亞洲與西方風味的手作冰淇淋與霜淇淋（soft serve），迅速成為居民的新興打卡地與社區聚點。

這家冰淇淋店名為「626 Ice Cream」，地點位於亞凱迪亞市160 E Duarte Rd.其創辦人之一、華裔與菲律賓裔混血的Amber Tan回憶說：「2020年，那一年我們三人花了整整一年時間思考人生和未來的方向。」某天，一個簡單卻閃亮的念頭浮現，他們決定將對甜點，尤其是對冰淇淋的熱愛，化作創業的夢想。於是，他們開始琢磨每一種口味，希望透過每一份冰淇淋，把快樂與溫暖傳遞給大家。

Amber Tan指出，自2020年起，三人開始以快閃店（pop-up）形式測試產品，並與地方餐廳及精品甜品店合作，將自家甜點納入餐廳菜單。2021年起因為參加洛杉磯Smorgasburg市集，累積大量經驗與粉絲基礎，也因此逐步建立起了品牌聲浪，626 Ice Cream開始在洛杉磯地區變得小有名氣。

快閃店形式經營了一陣子後，三人始終認為應該有屬於自己的一家店面，於是決定在2023年4月，開始尋找固定店面。歷經半年搜尋，在亞凱迪亞市偶然遇到Ace Frozen Yogurt（目前626 Ice Cream的店面）的韓裔店主Jay與Soo。這對夫妻被三人想要開店拚夢想的故事打動，答應三人將店面轉讓給他們，並留下製冰機作為延續其傳承的象徵。2023年10月，626 Ice Cream正式開業，專注於手作冰淇淋與霜淇淋。

然而，原以為已經步入穩定的創業軌道，命運卻給了他們沉重的一擊。開店僅兩個月後，另一名創辦人晏遠飛（Fei Yan）被診斷出第四期癌症。面對健康與夢想的雙重挑戰，他們不得不調整營運節奏，將每周開店天數從六天縮減至三天，好讓晏遠飛能接受化療，同時仍能讓其見證心血結晶逐步成形。

2024年7月，晏遠飛最終不幸離世，留給團隊的不只是深沉的悲痛，還有人力與心理上的巨大考驗。面對店面營運天數的調整，創辦人Amber Tan與晏遠凡（Waldo Yan）選擇勇敢地向顧客坦承背後真實原因。Amber Tan坦言，他們起初擔心客人的不理解，導致生意下滑，因此讓夢想破碎。但還好，真誠的坦白意外換來了滿滿的支持與溫暖，顧客不但沒有離開，反而用實際行動幫助他們守護這份夢想，也讓店鋪能夠繼續前行。

悲傷之中，他們感受到社區的力量，也更加堅定了將冰淇淋與快樂傳遞下去的信念。社區的支持不僅帶來好生意，更成為他們延續夢想的動力，也讓他們在艱難時刻仍能繼續前行。

如今，626 Ice Cream已經營業超過兩年，生意持續火熱。店內幾乎每天座無虛席，而由於店面只在平日晚上營業，加上店內裝潢融入在地特色設計，燈光偏暗，如果不看招牌，乍看之下還以為是一間小酒吧。正因如此，吸引了眾多各族裔年輕人。周末冰淇淋店則選在下午營業，有不少華裔年輕人帶著父母及家人前往享受冰淇淋。