好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多 （Costco）出售的衣服逐漸成為很多消費者的首選，無論其自有品牌Kirkland Signature，還是其他知名品牌，商品種類眾多，包括衣褲、鞋子、內衣等。南加華人 最近在好市多購買多件衣物，每件均價不到10美元，直呼「撿到大便宜」。

洛杉磯華人媽媽Lucy日前在好市多網站選購衣服，買了兩套運動裝，另外還買了三四件孩子當季穿的衣服，總價不到60美元。「算下來，每件10美元以內，太划算。」Lucy說，每件衣服原價不到20美元，現在折扣減4至5美元，買多件折扣更多。

好市多網站顯示，很多衣服正在打折，除單件折扣外，買3件指定服裝再減15美元，5件減20美元，10件減50美元，滿減折扣截止12月17日，僅限網購。Lucy表示，她在購物車放了兩套衣服，顯示總價31美元，沒想到再加一件，總價反而降至30美元，「等於第三件衣服免費送。」

好市多服裝經常推出折扣，有一次，Lucy甚至買到兒童雪地靴兩三美元一雙，不過這樣的特價需經常上網刷。除自有品牌外，好市多銷售的服裝還有不少知名品牌，包括Calvin Klein、Converse、Tommy Hilfiger等，甚至歐洲一些小眾品牌，也可在這家倉儲式連鎖超市找到。無論節日送禮、返校購物，還是購買日常衣物，越來越多的人選擇好市多。一名消費者指出，這家店幾乎擁有所有類別的服飾，每件物超所值，包括冬季靴子和夏季涼鞋等，男士正裝襯衫尤其值得推薦。

消費者網站clark.com報導指出，好市多2024年銷售超過97億美元的服裝，比2019年增長40%，銷量已超過Old Navy和Abercrombie&Fitch暢銷品牌。好市多首席財務長Richard Galanti認為，該店服裝銷售蓬勃發展的秘訣在於，可以大量采購商品，這些商品的製造商由於其他零售商訂單減少庫存積壓，而好市多能以極具競爭力的價格銷售。

對於一家擁有近百億美元服裝業務的商店來說，好市多沒有為購物者提供太多便利。實體店內，大量衣服堆放桌上，沒有櫥窗展示，人們找不到試衣間，甚至沒有鏡子。但友好的退貨政策，很大程度抵銷對試衣間的需求。消費者購買商品，帶回家試穿後不喜歡，下次購物時帶回即可獲得全額退款。

好市多以其所有產品的低利潤率聞名。自有品牌Kirkland Signature服裝，利潤率上限為15%，這意味著如果商店購買一件Kirkland Signature襯衫的成本是10美元，那好市多售價不會超過11.5美元。品牌商品利潤率上限為14%，如果好市多以18美元的價格購入一條Calvin Klein褲子，那銷售最高價格僅略高於20美元。

此外，消費者在好市多購買衣服，如果看到任何以97美分結尾的服裝，意味著正以低於成本價出售。一般來說，季節性商品區可以找到大多數以97結尾的商品，該區域位於商店中間靠後的三分之一處，同時還可留意服裝區其他特價商品。