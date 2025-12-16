我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

浮華世界專訪爆「川普酒鬼性格」白宮幕僚長稱發言遭扭曲

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

記者邵敏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多（Costco）出售的衣服逐漸成為很多消費者的首選，無論其自有品牌Kirkland Signature，還是其他知名品牌，商品種類眾多，包括衣褲、鞋子、內衣等。南加華人最近在好市多購買多件衣物，每件均價不到10美元，直呼「撿到大便宜」。

洛杉磯華人媽媽Lucy日前在好市多網站選購衣服，買了兩套運動裝，另外還買了三四件孩子當季穿的衣服，總價不到60美元。「算下來，每件10美元以內，太划算。」Lucy說，每件衣服原價不到20美元，現在折扣減4至5美元，買多件折扣更多。

好市多網站顯示，很多衣服正在打折，除單件折扣外，買3件指定服裝再減15美元，5件減20美元，10件減50美元，滿減折扣截止12月17日，僅限網購。Lucy表示，她在購物車放了兩套衣服，顯示總價31美元，沒想到再加一件，總價反而降至30美元，「等於第三件衣服免費送。」

好市多服裝經常推出折扣，有一次，Lucy甚至買到兒童雪地靴兩三美元一雙，不過這樣的特價需經常上網刷。除自有品牌外，好市多銷售的服裝還有不少知名品牌，包括Calvin Klein、Converse、Tommy Hilfiger等，甚至歐洲一些小眾品牌，也可在這家倉儲式連鎖超市找到。無論節日送禮、返校購物，還是購買日常衣物，越來越多的人選擇好市多。一名消費者指出，這家店幾乎擁有所有類別的服飾，每件物超所值，包括冬季靴子和夏季涼鞋等，男士正裝襯衫尤其值得推薦。

消費者網站clark.com報導指出，好市多2024年銷售超過97億美元的服裝，比2019年增長40%，銷量已超過Old Navy和Abercrombie&Fitch暢銷品牌。好市多首席財務長Richard Galanti認為，該店服裝銷售蓬勃發展的秘訣在於，可以大量采購商品，這些商品的製造商由於其他零售商訂單減少庫存積壓，而好市多能以極具競爭力的價格銷售。

對於一家擁有近百億美元服裝業務的商店來說，好市多沒有為購物者提供太多便利。實體店內，大量衣服堆放桌上，沒有櫥窗展示，人們找不到試衣間，甚至沒有鏡子。但友好的退貨政策，很大程度抵銷對試衣間的需求。消費者購買商品，帶回家試穿後不喜歡，下次購物時帶回即可獲得全額退款。

好市多以其所有產品的低利潤率聞名。自有品牌Kirkland Signature服裝，利潤率上限為15%，這意味著如果商店購買一件Kirkland Signature襯衫的成本是10美元，那好市多售價不會超過11.5美元。品牌商品利潤率上限為14%，如果好市多以18美元的價格購入一條Calvin Klein褲子，那銷售最高價格僅略高於20美元。

此外，消費者在好市多購買衣服，如果看到任何以97美分結尾的服裝，意味著正以低於成本價出售。一般來說，季節性商品區可以找到大多數以97結尾的商品，該區域位於商店中間靠後的三分之一處，同時還可留意服裝區其他特價商品。

好市多 華人 南加

上一則

聖誕寄件倒數中 USPS/FedEx/UPS節前寄送截止日一次看

延伸閱讀

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求
加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃

加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃
好市多5分店要搬家 美國占4家 CEO鬆口2026計畫

好市多5分店要搬家 美國占4家 CEO鬆口2026計畫
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
數位銷售建功 好市多上季財報超預期

數位銷售建功 好市多上季財報超預期
好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中