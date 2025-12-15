加州殯儀館交亡子衣物給老父 回家倒進洗衣機嚇呆了

聖塔克拉拉縣Lima Family 殯葬服務業者不當處理遺體，遭家屬告上法庭。（取自Lima Family Mortuary網頁）

福斯新聞台Fox44報導，加州聖荷西 一家殯儀館與一名殯葬服務人員遭提告，指控其在作業疏失下，錯誤地將一袋裝有亡者大腦的物品交給死者父親，造成家屬極大精神創傷。該起訴訟近日已向法院提出。

訴狀指出，家屬對位於聖荷西的 Lima Family Erickson Memorial Chapel、Lima Family Santa Clara Mortuary，以及一名具執照的殯葬服務主任提出告訴，指控其不當處理人體遺骸。

根據訴狀，皮尼翁（Alexander Pinon）於今年5月在聖塔克拉拉縣一處住宅內身亡。其母親與Lima家族殯儀體系簽署合約，支付逾1萬美元，購買「全套追思告別服務方案」，內容包含防腐處理、遺體整裝、入棺、遺體運送及喪禮服務。

家屬決定在告別式上，讓亡者穿著與去世當天不同的衣物。6月4日，皮尼翁的父親前往殯儀館，與殯葬服務主任Annette Singh會面，取回兒子的衣物。

然而，訴狀指稱，Singh交給他的是一個標示為「生物危害物」的紅色袋子，並告知袋內裝的是其兒子的衣物。父親隨即開車返家，並將袋中物品直接倒入洗衣機中清洗。不料，他隨後發現駭人一幕。

原告律師指出，「袋中並沒有任何衣物，而是僅裝有人體腦組織。」家屬此前完全不知情，亦未被告知驗屍官曾對亡者進行顱腔解剖並取出部分腦部。

訴狀指出，父親在不知情的情況下，將洗衣機中的腦組織撈出，重新放回紅色袋中，並於當天稍晚將該袋交還給Singh。律師表示，殯葬服務主任未曾向父親解釋這起嚴重疏失的原因，也未將亡者衣物交還。

皮尼翁的喪禮於6月5日舉行，隨後安葬於橡樹山紀念公墓。訴狀並指控，亡者的大腦其後仍被留在袋中，並在殯儀館庭院內隱匿數周。

律師在訴狀中表示，對遺體的不當處理行為，已對原告造成極度的情緒困擾、心理創傷與精神痛苦。「在洗衣機中發現自己孩子的大腦，還必須親手將其撈出，這樣的恐怖經歷，任何家庭都不該承受。」家屬因此出現震驚、悲痛、惡夢、焦慮、憂鬱等長期心理傷害，也嚴重影響其走出喪親之痛、尋求情感慰藉的過程。

訴狀強調，殯儀館與具執照的殯葬人員，理應以莊重、尊嚴與專業態度處理遺體。皮尼翁家屬因此控告被告涉及過失、詐欺、故意造成精神痛苦，以及違約等行為，並要求陪審團審理本案。