洛警局僱人「亂穿馬路」 設局向車輛開罰單 引民怨

行人亂穿馬路是否造成違法，各州有不同規範。（本報檔案照）

每日郵報、ABC 7電視台等媒體報導，洛市警局雇用行人「亂穿馬路」（jaywalking），引誘不知情駕駛人，倘若沒有禮讓「亂穿馬路」者，就會被埋伏在附近的警員開罰單 ，此舉引輿論譁然。

一段在網路瘋傳的影片顯示，警方招募的行人，穿過洛杉磯 知名的范杜拉大道（Ventura Blvd.），他們遠離人行道，直接橫越往來車輛的道路。與此同時，便衣警察騎著機車，躲在附近停車場，等待不知情駕駛們「上鉤」。

在全美許多州，「亂穿馬路」是指未在指定斑馬線、路口或違反交通號誌穿越馬路，因對行人與駕駛皆造成高度危險而屬違法。然而在加州 ，2023年底州眾議員丁右立（Phil Ting）主導的AB2147法案，將行人「亂穿馬路」除罪化。只要不構成立即的危險，警察不會對「亂穿馬路」的行人開罰單。

不過「亂穿馬路」，似乎也給警方向駕駛者開罰單為市府創收的機會。拍下上述影片的目擊者，在察覺洛市警局可疑行動後，立刻拿出手機全程錄影，加以旁白說明。該人PO文表示：「在洛杉磯市伍蘭岡（Woodland Hills）社區的范杜拉大道，警察躲在停車場，雇用人走到馬路中間。」旁白接著說，「路過車輛沒有停下禮讓他們，就會被開罰單。這太誇張了！」影片中可見，當兩名看似無辜的男子在高速行駛的車流前穿越馬路時，一名洛市警局警員即刻衝上街道，攔下未禮讓行人的駕駛。

許多網友在這則爆紅貼文下，痛批洛市警局做法「不公」。一網友說，「這不是設局誘捕（entrapment）嗎？」有人評論「他們是要我們突然急煞，然後可能引發車禍嗎？」也有人指出，「一個破產的城市欺壓人民，真的很可悲。」

對此洛市警局向每日郵報發聲明指出，警方將該行動稱為「行人執法專案」（pedestrian enforcement detail），在事故高發路段進行。「行動的重點，針對那些沒有在有標示或無標示行人穿越道禮讓行人的駕駛。」警方指出，「行人安全始終是優先，行人執法專案的目的，在於教育駕駛、提升安全意識，改善整個聖費南度谷多處地區行人安全。」

根據警方資料，2025年至今，聖費南度谷已發生39起車輛撞行人死亡事故，比當地凶殺案還多四起。根據加州2023年通過「行走自由法」（Freedom to Walk Act，即前文提及的AB2147），造成他人安全威脅的情況下亂穿馬路，仍屬違法。

針對上述警方雇用行人一案，有網友指出，這些穿越馬路的行人，是否屬「安全情況下過馬路」，本身就存在爭議，「這肯定會是法庭上爭辯的焦點。」