9旬婦銀行帳戶1年2被駭 還引發瓦斯帳單危機

編譯組／即時報導
九旬長者銀行帳戶屢被盜，導致瓦斯帳單出現延遲付款問題。（示意圖取自Pexels）
九旬長者銀行帳戶屢被盜，導致瓦斯帳單出現延遲付款問題。（示意圖取自Pexels）

NBC 7電視台報導，90歲的哈欽斯（Gloria Hutchins）雖然步伐輕快、生活相當活躍，但她沒想到最新的挑戰，竟會來自竊取她銀行資訊的詐騙犯罪。而她在一年內，已兩度被騙。

哈欽斯說，她對被騙完全不知道，直到銀行打電話告知，有人試圖從她的帳戶提款，方才知曉。

她表示，詐騙集團月前入侵她的帳戶後，銀行替她開設新帳戶；但沒過多久，她的新帳戶也被駭。雖然最後她成功處理相關問題，但當她試圖向南加州瓦斯公司（SoCalGas）更新付款資料時，意外的麻煩，才正要開始。

哈欽斯說，SoCalGas的客服稱：「不行，女士，我們無法處理，因為您已經三個月沒付款了。」

哈欽斯的兒子補充，因為銀行帳戶接連出問題，導致多筆付款延遲或失敗。「雖然我們最後都有補繳，但瓦斯公司說兩次付款失敗後，他們無法再接受她帳戶設置為自動扣款，要求她後續前往櫃台或合作點繳費。」

這讓哈欽斯感到十分受傷：「我覺得自己像問題客戶……，我是SoCalGas的業務往來持續50年，這樣的對待，讓我覺得被侮辱。」

離她最近的繳費點在范奈斯（Van Nuys），而她住在太陽谷（Sun Valley），兩地車程約20分鐘。她表示，該地區停車困難，加上她年事已高、行動不便，更增加困擾。

瓦斯公司甚至建議她改用匯票付款，但她指出，即使銀行就在街對面，開匯票既麻煩又有額外花費。

NBC 7致電SoCalGas反映哈欽斯狀況，該公司不評論她的帳戶細節，但強調已有多種繳費方式，並承諾檢視情況。數天後，哈欽斯的兒子來電告知，瓦斯公司已同意恢復她的自動扣款。

哈欽斯說：「他們說問題解決了，我不需要每月親自跑一趟。」

如今帳單問題終於落幕，母子倆希望企業能理解：對高齡者而言，這類行政流程，往往是沉重負擔。

她的兒子說：「當錯誤不是出在他們身上，企業的政策應該更彈性，而不是一刀切。」

