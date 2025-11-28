特斯拉失控撞擊爆炸 車門打不開一死一傷

我的頻道

編譯陳盈霖／即時報導
特斯拉再次面對訴訟。（路透）
特斯拉再次面對訴訟。（路透）

美聯社報導，特斯拉（Tesla）再次面對訴訟。根據21日在華盛頓州西區聯邦地方法院提交的訴狀稱，一起於2023年1月7日於華盛頓州塔科馬（Tacoma）發生的特斯拉撞車事故，因特斯拉Model 3設計缺陷，車輛突然失控加速，撞上電線桿並起火爆炸，而試圖救援的路人無法打開車門，造成車內駕駛丹尼斯（Jeff Dennis）受到嚴重腿部燒傷，其妻溫蒂（Wendy）死亡。截至24日，美聯社尚未收到原告律師與特斯拉公司回應。

由於丹尼斯夫婦購買的2018年款Model 3是在加州設計和製造，因此該訴訟在加州尋求懲罰性賠償，當時特斯拉總部也設立於加州。除經濟索賠外，訴訟也要求替丹尼斯與亡妻的遺產支付非正常死亡賠償金，且要求陪審團審判。

特斯拉車門一直是多起車禍案件的爭議焦點，原因之一是車輛在事故發生時，負責解鎖機制的電池會自動斷電，手動解鎖裝置被批評難以找到。

上個月，兩名在特斯拉車禍中喪生的加州大學學生父母也對特斯拉提告，指控車門設計缺陷導致學生受困於車內，車輛起火時難以逃生。今年9月，聯邦監管機構對特斯拉車主反映車門卡死的問題展開調查。

根據這起訴訟，丹尼斯夫妻當天外出辦事時，特斯拉突然加速至少五秒以上，丹尼斯為閃避其他車輛轉向，最終車子撞上電線桿並立刻起火。訴訟稱，車輛的自動緊急煞車系統在撞上電線桿前並未啟動，儘管該系統設計上應該在正面碰撞前自動煞車。

事故發生後，路人無法從外部打開車門，因車門把手也仰賴電池供電才能運作，無法從外部操作，車內的手動按鈕難以找到。而火勢產生的高溫也讓路人無法接近，無法敲破車窗救人。該訴訟進一步指出，電池化學成分與電池模組設計的缺陷，不必要地提高車輛在撞擊時發生毀滅性火災的風險。

特斯拉 加州大學 華盛頓州

