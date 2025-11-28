美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

在生活開支節節攀升的當下，美國仍有12個州以相對低廉的生活成本脫穎而出。Ramsey Solutions依據「美國社區與經濟研究委員會」（C2ER）發布的生活成本指數進行分析後，發現一些州在住房、食品、交通、醫療、稅收與一般商品服務價格方面顯著低於全國平均，他們多集中於美國南部與中西部地區。其中一個州甚至出錢吸引外來居民。

根據「每日郵報」（Daily Mail），西維吉尼亞州 以生活成本比全國平均低15.9%榮登榜首。該州不僅擁有全美最低的房價 ，還提供遠距工作者1萬2000美元獎金搬遷到當地，部分城市的獎勵甚至可達2萬美元。隨著航空、化工、生物識別科技等產業進駐，以及Toyota、P&G、Clorox等大型企業落腳，州內經濟持續成長。

排名第二的堪薩斯州，生活成本比全國平均水平低13.2%，房價與日常開支也遠低於全美平均。該州以航空製造、農業與能源產業聞名，也是Pizza Hut與White Castle的發源地。

奧克拉荷馬州 位居第三，生活成本比全美低12.8%，其中Ponca City更低至20%以下。該州房價中位數僅20萬美元上下，失業率也低於全美。

排名其後的包括：密西西比州（低12.2%），房價低廉但家庭收入也偏低；阿肯色州、阿拉巴馬州（均低11.4%），生活開支低，並擁有自然資源與穩定就業市場；密蘇里州（低11.3%），即使最大城市堪薩斯市，生活成本仍低於全國平均近9%；愛荷華州（低10.3%），以較高家庭收入與低廉房價著稱；田納西州（低9.6%），靠音樂、烤肉與大煙山成為吸引人口移入的州份；印第安納州、喬治亞州、內布拉斯加州，均因房價與日常開銷較低而上榜。

專家指出，這12個州普遍具備：房價更親民、物價較低、稅負較輕以及就業市場穩定等特點，在美國高成本生活壓力下，成為越來越多人考慮移居的地區。