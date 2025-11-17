我的頻道

投資人減持AI股 史指、那指雙雙跌破50日均線

華裔工程師竊美軍敏感技術獲刑 多次申請中國「千人計畫」

南加內陸民宅瓦斯爆炸起火 8人傷、16戶撤離

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
圖為瓦斯洩漏住宅爆炸起火後情形（奇諾谷消防局提供）
南加內陸奇諾岡一棟民宅16日午後突發爆炸起火，房屋倒塌嚴重，8人受傷送醫，其中包括孩童。鄰宅遭波及受損，部分居民疏散後已返回家中。記者次日到現場採訪，南加瓦斯公司員工正緊急搶修。據了解，該社區多是西裔居民。奇諾谷消防局初判斷，事故由瓦斯洩漏引發。

事發地點位於一個移動屋社區附近，地點在Sierra Vista Drive 4200號街區，事發時間在16日下午近4時。本報記者走訪時，通往事發地點的道路仍限制通行，有一些媒體在現場採訪。南加瓦斯公司標誌的搶修車輛和工人正在施工。爆炸起火住宅大部分毀壞，附近鄰宅遭破壞，較遠住宅玻璃有損毀。

瓦斯公司正在搶修。（記者啟鉻／攝影）
據NBC電視台報導，爆炸發生後，鄰居伊里戈延（Alexis Yrigoyen）是第一批抵達現場的人，她就住在事發住宅對街。她說，當時只聽到街區一片車子警報聲，事發住宅半棟房子都不見了。火還沒燒起來時，屋裡居民從屋子裡往外跑。現場有人在哭、有人在尖叫、大家都嚇壞了，因為裡面還有人。現場一片混亂。接著火就開始燒起來。她的未婚夫和其他鄰居試圖幫忙滅火。

起火住宅遭嚴重損毀。（記者啟鉻／攝影）
據奇諾谷消防局資訊，住宅爆炸燃火事故由瓦斯洩漏導致。接到報警後，瓦斯外洩已被成功阻止。現場消防與相關人員進行善後與調查工作。疏散後的住戶已經在當天晚上約11點返回家中。

奇諾谷消防局表示，16日下午3時44分，消防人員到達事發現場後發現爆炸住宅嚴重受損，周邊多戶房屋也受到輕微損害。4名傷者被送往附近醫院。另有4名可能受傷者在消防人員抵達前自行前往醫院。出於安全考量，附近16戶居民一度被預防性疏散，至少有一戶鄰近受損住宅被判定為不安全且禁止進入。事故原因仍在進一步調查中。南加州瓦斯公司（Southern California Gas）的工作人員在現場協助切斷該住宅的天然氣供應。

鄰近住宅也受波及。（記者啟鉻／攝影）
現場一位居民表示，事發街區大多是西裔居民，認為瓦斯洩漏直接受害者家庭為西裔。也有居民說，爆發發生時，劇烈程度如發生地震，地面和房子都較大震動。也有居民懷疑爆炸住宅內有不法行為，還有一些居民因周日外出表示並不知情。

根據FOX11電視台報導，質疑事件發生原因。表示，儘管官員拒絕推測，但多名鄰居指出，警方最近幾天多次前往事發住宅，包括在爆炸發生的同一天稍早也曾到場。

報導稱，居民胡恩（Huynh）說：「警員當天早上因為某個案件來過。這幾天我們看到有人在那間房子被警方帶走。」另一名鄰居阿爾瓦雷斯（Jamie Alvarez）補充：「事發住宅居民搬來後，就開始發生很多可疑的事情。」當被問到這起爆炸是否可能與先前的警方行動有關時，居民格瓦拉（De Guevara）表示：「我無法揣測執法部門的情況。」

事發街區道路限制通行，現場有媒體採訪。（記者啟鉻／攝影）
