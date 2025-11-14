華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華人搬到亞特蘭大，在房子四周、內外裝滿監控，被視為「異類」。（圖／受訪者提供）
洛杉磯縣華人一家，今年搬到美國東南部亞特蘭大（Atlanta）定居。他們在當地購置房產，並在房子內外安裝多個監控，此舉在鄰居眼中成為「異類」。而且該華人還想在後院安裝防盜鐵門，但跑遍當地商場，都找不到鐵門，只有木門、紗窗門。

林萍一家從洛杉磯縣搬到亞特蘭大蘇萬尼市（Suwancee），搬家主因之一是亞特蘭大房價低。60多萬美元買下4房3衛獨棟別墅，室內面積2600多呎，院子0.4英畝，這樣的價格在洛杉磯縣部分華人城市，只能買老破小公寓。居住幾個月後，林萍發現，除房價低外，當地治安更是完勝，「像是回到幾十年前的洛杉磯，人們夜不閉戶，天下無賊。」

這戶華人剛搬進亞特蘭大新家時，馬上採取各種防盜措施，他們在房子四周、內外裝滿監控，「這在洛杉磯縣很常見，家家戶戶都會安裝可視門鈴、攝像頭。」沒想到，此舉竟成為當地社區的「異類」，鄰居沒有一戶安裝監控設備。「他們經常房門大開，車庫不上鎖，一副天下無賊的樣子。」林萍開始很不理解鄰居的做法，認為他們防範意識太差。

監控安裝好後，她還想買一扇後院的防盜門，「洛杉磯縣的入室盜竊案，歹徒通常從後院房門闖入，這是最容易被攻破的地方。」但林萍逛了多家商店，沒有找到鐵門，「當地的門都不帶鎖，完全不為防盜製造，只有木門、紗門，大點的動物都能闖進來，更別說防賊。」最後，她只能選擇網購鐵門，從外州郵寄到家。

有一天晚上，林萍丈夫忘鎖車門，這在洛杉磯縣，是不能犯的低級錯誤；因為盜竊車輛、車內物案，在南加頻繁發生，地方警局也常強調要鎖好車。林萍回憶，第二天早上發現車門沒鎖，雖然一切如常，但她非常害怕，「後來和鄰居交流，他們晚上不關車門、房門，從來不覺有危險。」

林萍回憶住在洛杉磯時，天天看小紅書怵目驚心，「華人超市門口當眾搶劫、長者散步被搶項鍊、蒙面劫匪夜闖民宅，每天心驚膽跳」。這位華人母親表示，洛杉磯的晚上，他們有時不敢帶孩子出門。

搬到亞特蘭大後，林萍發現鄰居小孩天天一人在家門口、小區騎自行車，「這在洛杉磯不能想像」，但鄰居告訴她，他們一直如此，「鄰居反而認為是我們想太多。」

此外，這位華人還指出，居住洛杉磯時，經常遇到遊民，「看上去就是精神不正常的吸毒者，衣衫襤褸，眼神恍惚。」但搬到亞特蘭大後，很少再見到遊民，偶爾幾個穿戴整齊站在路口要錢，「這些遊民看上去挺正常，不像吸毒者，只討錢，不會讓人害怕。」

不過，林萍也表示，他們居住在郊區，距離市中心較遠，「郊區治安確實好，家附近的Midtown（中城區） 也挺安全，我們很少去亞特蘭大市中心，那邊或許有亂的地方。總之，整體感覺治安完勝洛杉磯。」

華人認為，亞特蘭大治安完勝洛杉磯。（圖／受訪者提供）
ICE抓人用新招 多綠卡面試者被捕

