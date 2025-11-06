亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

我的頻道

洛杉磯訊
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）
很多人夢想進入谷歌這樣的高科技公司工作，但很少有人想到背後的現實代價。谷歌一名亞裔員工森田健人（Kento Morita，音譯），日前分享剛入職時，無法承擔昂貴房租，被迫在車上住了三個月。期間，他發現身邊很多同事有同樣處境，每晚「以車為家」。

據Business Insider報導，森田健人當時是南加聖塔芭芭拉（Santa Barbara）居民，住家距離谷歌公司總部山景城（Mountain View）約300哩。為進入這家夢寐以求的科技公司，他在面試時謊稱自己在公司附近有家人，希望能獲得這份人工智慧領域的職位。

森田健人被谷歌錄取後，發現無法提前解約聖塔芭芭拉的租房，他還得同時面對舊金山地區高得驚人的生活成本。2019年，舊金山一房公寓的月租中位數3600美元，如果同時負擔兩份租金，對這位科技公司新人來說，幾乎不可能。

森田開始盤算，上班的谷歌園區有免費三餐、健身房、淋浴間、以及洗衣設備，也許他根本就不需要租房。唯一問題是，他當時只有一台摩托車。於是，他賣掉摩托車，購入二手Volvo汽車，並親手將它改造成臨時住所。森田用紙板和保溫布製作窗戶遮板，避免被外人發現；他鋪上睡墊與睡袋，以隔絕車底的寒氣。

第一個月上班，森田直接將車停在谷歌總部地下停車場，每天通勤只需30秒。因為車內寒冷，他早晨5時就被凍醒，於是帶著換洗衣物到公司健身房洗澡、洗衣，再開始一天工作；晚上則在辦公桌看YouTube到深夜，以減少待在車內時間。公司主管從未過問森田為何長時間待在辦公司，認為他很敬業，或者只是不想回家。

這樣的生活持續兩周後，有一天公司安保人員發現森田夜宿車內，要求他不能再在地下停車場過夜。森田只好將汽車移至谷歌園區旁，與幾輛露營車為鄰。幾個月後他才知道，這些露營車內，竟然住著他的同事。

最後一天結束「以車為家」生活時，森田告訴同事，他其實每天都住在車內。沒想到同事聽後笑稱，自己一直住在旁邊的露營車裡。同事邀請森田參加當晚的「車居員工聚會」，現場有十多位谷歌員工，大家分享哪間健身房早上洗澡最好、哪家咖啡館晚上最晚關門。森田這才意識到，原來身邊不少同事，都面臨同樣困境，與他一樣「以車為家」。

三個月車居生活後，森田成功申請調職至谷歌紐約辦公室上班，聖塔芭芭拉的租房此時也已到期。他賣掉汽車，並租下曼哈頓地區一套小公寓，雖然生活仍然拮据，但至少每晚可以在床上入睡。回顧這段經歷，森田感慨萬千，即使在世界上最富裕之一的公司工作，也可能住不起附近的房子。他指出，灣區生活成本遠高於全美平均，房價失控、租金水漲船高，許多員工即使有穩定工作，也難以負擔住房，只能長期住車上。「沒有人應該為工作，被迫住在車裡」。

