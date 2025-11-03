我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬優惠，十大超值好物限時開賣，優惠期截止11月16日。此次優惠活動主打烘焙食材、早餐飲品以及提升免疫力的健康飲品，為即將到來的感恩節與聖誕節檔期暖身。

據EatingWell報導，隨著秋冬季節即將來臨，烘焙熱潮再起，好市多烘焙用品折扣，包括KitchenAid立式多功能攪拌機、馬達加斯加波本香草精（Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract），以及Reynolds Wrap鋁箔紙等實用好物。同時也有咖啡搭配優惠，比如Keurig限量版K-Cup膠囊、星巴克咖啡豆、香草起司Boursin等適合與新鮮烘焙點心一同享用。此外，強化免疫力的Suja有機健康飲品，也同步推出折扣，幫助人們在感冒高峰季節維持健康。十大折扣好物：

1.Nature Valley甜鹹花生能量棒首推，48支裝優惠5美元，每位顧客限購10盒。香脆燕麥結合花生與杏仁醬底層，每支僅含7克添加糖與3克蛋白質，是外出補充能量的輕食選擇。

2.Keurig限量版經典K-Cup咖啡膠囊，一盒共有72粒，每盒優惠10美元，內含6種風味組合，從Donut Shop經典款到Lavazza義式風味一應俱全，每人限購5盒。

3.Nielsen-Massey馬達加斯加香草精，兩瓶8盎司裝現省15美元，此款產品僅限網上購買。香草精風味濃郁，是蛋糕與甜點不可或缺的靈魂調味，絕對物有所值。

4.KitchenAid立式攪拌機，每台立省100美元，限購五台，多段速功能搭配多種配件，輕鬆應對厚重麵糰與蛋白霜打發，是烘焙迷夢寐以求的廚房神器。

5.Reynolds Wrap鋁箔紙，兩卷250呎組合裝現省6美元，限購三組。

6.Ziploc密封保鮮袋也是廚房用品必不可少，好市多推出322個裝組合裝，有多種大小容量，方便保存各種食材與便當，每件折扣2.90美元，限購五件。

7.San Pellegrino氣泡礦泉水，15瓶裝折6.5美元，限購10箱。可單飲或搭配調製無酒精雞尾酒，也能為煎餅與松餅增添輕盈口感。

8.星巴克Season's Cheer節慶咖啡豆，32盎司裝現省5美元，限購六袋。

9.Suja有機免疫保健飲，10瓶組現折4.5美元，2盎司包裝蘊含薑黃、鳳梨及益生菌，有助於維持腸道與免疫健康。

10.Boursin美味起司（Boursin Gourmet Cheese），共有三種不同口味，每包優惠3美元，起司口感柔滑，易於塗抹，帶有濃鬱的香草風味，搭配餅乾或蔬菜條食用風味更佳。

咖啡 好市多 星巴克

上一則

加州名醫揭5大「偽健康食物」 恐傷心血管、增癌風險

下一則

南加女子遭丈夫家暴 被槍指頭

延伸閱讀

力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案

力拚好市多 山姆會員店祭限時會員優惠方案
好市多11/16前優惠 10大超值好物別錯過

好市多11/16前優惠 10大超值好物別錯過
好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算

好市多黑五 肉桂捲、烘焙紙、廚房用品…促銷 超划算
好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮
華人版好市多Resco主攻亞洲商品 標榜無需會員卡

華人版好市多Resco主攻亞洲商品 標榜無需會員卡
有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外