好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多 推出秋冬優惠，十大超值好物限時開賣，優惠期截止11月16日。此次優惠活動主打烘焙食材、早餐飲品以及提升免疫力的健康飲品，為即將到來的感恩節與聖誕節檔期暖身。

據EatingWell報導，隨著秋冬季節即將來臨，烘焙熱潮再起，好市多烘焙用品折扣，包括KitchenAid立式多功能攪拌機、馬達加斯加波本香草精（Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extract），以及Reynolds Wrap鋁箔紙等實用好物。同時也有咖啡 搭配優惠，比如Keurig限量版K-Cup膠囊、星巴克 咖啡豆、香草起司Boursin等適合與新鮮烘焙點心一同享用。此外，強化免疫力的Suja有機健康飲品，也同步推出折扣，幫助人們在感冒高峰季節維持健康。十大折扣好物：

1.Nature Valley甜鹹花生能量棒首推，48支裝優惠5美元，每位顧客限購10盒。香脆燕麥結合花生與杏仁醬底層，每支僅含7克添加糖與3克蛋白質，是外出補充能量的輕食選擇。

2.Keurig限量版經典K-Cup咖啡膠囊，一盒共有72粒，每盒優惠10美元，內含6種風味組合，從Donut Shop經典款到Lavazza義式風味一應俱全，每人限購5盒。

3.Nielsen-Massey馬達加斯加香草精，兩瓶8盎司裝現省15美元，此款產品僅限網上購買。香草精風味濃郁，是蛋糕與甜點不可或缺的靈魂調味，絕對物有所值。

4.KitchenAid立式攪拌機，每台立省100美元，限購五台，多段速功能搭配多種配件，輕鬆應對厚重麵糰與蛋白霜打發，是烘焙迷夢寐以求的廚房神器。

5.Reynolds Wrap鋁箔紙，兩卷250呎組合裝現省6美元，限購三組。

6.Ziploc密封保鮮袋也是廚房用品必不可少，好市多推出322個裝組合裝，有多種大小容量，方便保存各種食材與便當，每件折扣2.90美元，限購五件。

7.San Pellegrino氣泡礦泉水，15瓶裝折6.5美元，限購10箱。可單飲或搭配調製無酒精雞尾酒，也能為煎餅與松餅增添輕盈口感。

8.星巴克Season's Cheer節慶咖啡豆，32盎司裝現省5美元，限購六袋。

9.Suja有機免疫保健飲，10瓶組現折4.5美元，2盎司包裝蘊含薑黃、鳳梨及益生菌，有助於維持腸道與免疫健康。

10.Boursin美味起司（Boursin Gourmet Cheese），共有三種不同口味，每包優惠3美元，起司口感柔滑，易於塗抹，帶有濃鬱的香草風味，搭配餅乾或蔬菜條食用風味更佳。