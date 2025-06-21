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WSJ：美歐接近達成非關稅貿易協議 關稅問題待解

超級加工食品為何如此順口？

關稅影響恐漲價 好市多這六款科技產品趁早買

洛杉磯訊
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Wyze品牌的監控攝影機可用於室內外空間，並附贈六個月的雲端儲存服務。（截圖自好市多官網）
Wyze品牌的監控攝影機可用於室內外空間，並附贈六個月的雲端儲存服務。（截圖自好市多官網）

為因應美國尚不明朗的關稅政策，許多企業釋放漲價訊號，提前給消費者打「預防針」。其中科技類產品估受關稅影響尤為敏感，因為其多由海外原料組裝而成。理財網站GoBankingRates建議，以下是六款目前可於好市多購得的科技商品，建議消費者及早購入，以應對未來可能出現的價格上漲與供應短缺。

1. JBL降噪耳機 售價69.99美元

在這個幾乎人手一耳機、隨時沉浸音樂與影視內容的時代，一副優質降噪耳機，成為日常必備。好市多提供的JBL降噪耳機可有效隔絕外部雜音，提升個人聆聽體驗。

2. Wyze室內/室外監控攝影機（雙入組）售價49.99美元

無論是居家還是辦公場所，安全都是重中之重。這款Wyze品牌的監控攝影機，可用於室內外空間，並附贈六個月的雲端儲存服務。

3. Samsung Galaxy 7智慧手表 售價199.99美元

智慧穿戴裝置，價格已變得更親民。這款Galaxy 7智慧手表，不僅價格實惠，還配兩個充電器，可監測睡眠品質、心臟健康及步數，更支援通話、簡訊、音樂播放與拍照功能。

4. Minolta相機MND23 售價99.99美元

想減少對智慧型手機的依賴，但又喜歡拍照？這款Minolta MND 23相機具備4800萬畫素與4K高畫質拍攝功能，為攝影愛好者提供高性價比選擇。

5. Lexar USB-C/USB-A 雙介面隨身碟（雙入組） 售價19.99美元

跨裝置資料傳輸成為日常需求，這款Lexar隨身碟支援USB-C與USB-A雙介面，容量達128GB，便於在家、學校與工作間隨時備份或分享檔案。

6. CyberPower電源備援插座排插 售價99.99美元

當今生活幾乎全面依賴電子設備，一旦斷電會造成巨大不便。這款排插提供八個插座與USB-C與USB-A各一組，具備突波保護與備用電池功能，關鍵時刻可持續供電，避免設備損壞或資料遺失。

GoBankingRates指出，以上商品價格與庫存情況截至6月20日為準，日後可能會有變動，建議消費者購買前先至好市多官網或門市查詢最新資訊。

這款Galaxy 7智慧手表不僅價格實惠，還配有強大的功能。（截圖自好市多官網）
這款Galaxy 7智慧手表不僅價格實惠，還配有強大的功能。（截圖自好市多官網）

好市多 關稅 智慧型手機

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