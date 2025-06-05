大熊湖白頭鷹雛鳥Sunny 5日再度展翅飛離

5日上午鷹寶寶Sunny再次展翅高飛。（大熊谷之友截圖）

據綜合媒體報導，南加 內陸大熊湖國鳥白頭鷹一家持續受到網友關注，兩姐妹鷹寶寶之一Sunny，日前首次離巢後，又返回巢穴。不過5日上午，她再次飛上高空，這是Sunny嘗試的第二次飛行。

最近，位於內陸聖伯納汀諾縣大熊湖（Big Bear Lake）國鳥白頭鷹鷹巢傳來令人振奮的消息，國鳥夫婦Jackie和Shadow的鷹寶寶之一Sunny，也是第一隻飛離鷹巢的小鷹在首次飛翔後回來了！

報導說，Sunny在2日早晨展翅高飛，全程被攝影機捕捉下來。對於剛學會飛行的鷹雛來說，飛出巢穴後又返回，是相當常見的行為。Sunny現在再與她的妹妹Gizmo共用巢穴。不過，Sunny似乎不甘心總是待在家裡，5日上午再次高飛，在天空盤旋。

Sunny的妹妹Gizmo最近也被目擊頻頻拍動翅膀，準備展開她的第一次飛行。

這對姊妹鷹寶寶目前約12周大，而姐姐Sunny的首次飛行時間恰好符合白頭鷹一般在10到14周之間展翅飛翔的常規。

大熊湖的Jackie和Shadow這對白頭鷹伴侶，在2025年稍早便吸引了無數網友和野生動物愛好者的關注，大家屏息以待小鷹破殼而出的那一刻。