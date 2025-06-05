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大熊湖白頭鷹雛鳥Sunny 5日再度展翅飛離

聖伯納汀諾訊
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5日上午鷹寶寶Sunny再次展翅高飛。（大熊谷之友截圖）
5日上午鷹寶寶Sunny再次展翅高飛。（大熊谷之友截圖）

據綜合媒體報導，南加內陸大熊湖國鳥白頭鷹一家持續受到網友關注，兩姐妹鷹寶寶之一Sunny，日前首次離巢後，又返回巢穴。不過5日上午，她再次飛上高空，這是Sunny嘗試的第二次飛行。

最近，位於內陸聖伯納汀諾縣大熊湖（Big Bear Lake）國鳥白頭鷹鷹巢傳來令人振奮的消息，國鳥夫婦Jackie和Shadow的鷹寶寶之一Sunny，也是第一隻飛離鷹巢的小鷹在首次飛翔後回來了！

報導說，Sunny在2日早晨展翅高飛，全程被攝影機捕捉下來。對於剛學會飛行的鷹雛來說，飛出巢穴後又返回，是相當常見的行為。Sunny現在再與她的妹妹Gizmo共用巢穴。不過，Sunny似乎不甘心總是待在家裡，5日上午再次高飛，在天空盤旋。

Sunny的妹妹Gizmo最近也被目擊頻頻拍動翅膀，準備展開她的第一次飛行。

這對姊妹鷹寶寶目前約12周大，而姐姐Sunny的首次飛行時間恰好符合白頭鷹一般在10到14周之間展翅飛翔的常規。

大熊湖的Jackie和Shadow這對白頭鷹伴侶，在2025年稍早便吸引了無數網友和野生動物愛好者的關注，大家屏息以待小鷹破殼而出的那一刻。

若對這個白頭鷹一家感興趣，讀者可以在「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）臉書專頁上獲得更多關於這對老鷹家庭的最新消息。

圖為大熊湖的兩隻鷹寶寶。（大熊谷之友截圖）
圖為大熊湖的兩隻鷹寶寶。（大熊谷之友截圖）

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