華人商家安保三件套防盜賊 「關門營業」成流行趨勢

「國酒茅台」店舖日前遭盜賊駕車沖撞，事後店主加裝鐵柱。（佟女士提供）

隨著洛杉磯地區治安每況愈下，入室盜竊層出不窮，許多民眾與商家被迫加強自我防護措施。有華人商家分享安保「三件套」，包括配備槍枝、狗、安裝鐵門、警報系統等；此外，商圈近來盛行一種特殊的營業方式「關門營業」，僅對熟客或面善顧客開門，平時則緊閉店門、以防盜賊。

「國酒茅台」老闆娘佟女士，日前其經營的酒舖遭遇歹徒駕車衝撞。所幸，鐵門防護、警鈴大響等安保措施到位，竊賊最終沒有得逞。事發後，佟女士在店門口加裝黃色鐵柱防撞設施，「如果門夠大，兩扇門設計，前面一定要有鐵柱子，汽車就不能倒車進來，也撞不到店門。」她強調，這是為了防止類似事件再次發生。

如果店面為兩扇門設計，或有落地玻璃窗，佟女士建議，也應在前方安裝黃色防撞柱，即便歹徒開車撞入，也可提供有效阻擋。同時，窗戶內部也須設置鐵拉門窗，防止歹徒破窗入室。

佟女士指出，最基本的安保「三件套」就是鐵門、警報器與狗。「這三樣齊備，歹徒就很難闖進來。除了商家，居民家中也一樣，我家現在還缺鐵欄桿。」她表示，自己經營的所有店鋪都已安裝鐵拉門，並提醒其他商家，切勿只裝玻璃門，也不要使用不鏽鋼下拉卷簾門，「卷簾門下方和側邊沒有固定措施，下面只有一個鎖，車一碰就撞開了。」

這位有著多年開店經驗的老板娘指出，商家應盡量安裝鐵拉門，並強調拉門最好裝在大門內部。如若必須安裝在外側，則務必使用特殊的門鎖，「因為普通鎖鏈容易被劫匪鋸斷，形同擺設。要選那種外面有鐵盒包住的特殊門鎖，在亞馬遜 平台上就可以買到。」佟女士專門提供特殊門鎖的照片，以供其他商家參考。

關於店內警報器的安裝，老板娘認為同樣至關重要，「警鈴一響，賊就會跑，警察也會很快趕到現場。」很多被盜商家、民眾曾反映，監控探頭、警報器形同虛設，竊賊或想方設法破壞，或漠視報警裝備囂張闖入。但業內人士認為，這些裝備有威懾作用，並在警方第一時間趕到現場時，提供有效證據，「竊賊也分好幾種，有些賊看到監控探頭、聽到警報聲就會逃離現場，他們通常會選擇容易的下手。」

此外，在治安惡化的大環境下，「關門營業」成為商家特殊的營業方式。佟女士表示，酒鋪大門平時關閉，僅在顧客按門鈴時才開門，「我們通過監控設備，辨認對方是不是面善的顧客。有些人看起來比較奇怪，我就不會讓他們進來。」