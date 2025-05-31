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南加華人AI科技應用環保教育 陪伴青少年回歸自然

記者張宏/洛杉磯即時報導
「AI科技應用於環保、教育與社會關懷」活動日前在好萊塢舉辦。（記者張宏／攝影）
「AI科技應用於環保、教育與社會關懷」活動日前在好萊塢舉辦。（記者張宏／攝影）

讓兒童沈浸式觀察自然同時又借助AI提供多媒體內容。AIYIYA Entertainment聯合非營利組織L.I.F.E Universities和兒童創意圖書公益項目Green Kids Club，日前在好萊塢主辦「AI科技應用於環保、教育與社會關懷」活動，吸引來自政府、科技教育和影視等多方代表，共同探討AI陪伴項目在當代生活和青少年成長扮演的重要角色和未來發展路徑。

活動策劃人，台灣東協機構跨域產業協會北美分會負責人王海靜（Carrie Wang）表示，他們將一起設立AI陪伴項目工作坊（Hollywood AI CompanionWorkshop），作為連接全球內容創作者、企業品牌與當地教育及生活方式產業展示的平台，為世界各地青少年及兒童提供多媒體內容，讓其沈浸式觀察與了解戶外及野生動物生活習性。都市青少年越來越少機會接觸自然，他們將於6月中旬帶著來自亞非等地的青少年到美國國家公園近距離觀察野生動物，回歸自然，通過互動方式瞭解如何與自然和野生動物共生。

L.I.F.E Universities組織創始人Eric Miller與Crystal Rodriguez博士表示，希望為世界各地的兒童搭建一個平台，鼓勵他們保護地球。同時借助AI技術賦能，讓企業與社區間建立更溫暖連接，尤其是熟悉亞洲文化背景的跨境企業，能更有效進入北美主流市場，並與當地教育、文體、生活方式等產業深度融合與互動。

AI平台投資人陳慶華表示，AI將伴隨這一代青少年成長，無論是內容創作者、品牌企業、教育機構或非營利組織均可借助AI應用尋找全新路徑。

活動策劃人，台灣東協機構跨域產業協會北美分會負責人王海靜（Carrie Wang...
活動策劃人，台灣東協機構跨域產業協會北美分會負責人王海靜（Carrie Wang，右一）和L.I.F.E Universities組織創始人Eric Miller（中）與Crystal Rodriguez（左二）等人合影。（記者張宏／攝影）
青少年組合FIrst Day of School表演。（記者張宏／攝影）
青少年組合FIrst Day of School表演。（記者張宏／攝影）

AI 好萊塢

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