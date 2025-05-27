洛市中心公寓入住率達91% 未來15年吸引17萬新居民

最新數據顯示，市中心公寓入住率大幅回升，已超越疫情前水平。（記者趙健/攝影）

儘管洛杉磯 市中心辦公室的空置率居高不下，但住宅公寓卻幾乎住滿。最新數據顯示，市中心公寓入住率大幅回升，已超越疫情前水平；平均租金 也處於近年來最高水平。據市府規畫資料，包括華埠 在內的市中心區域，將在未來15年承擔全市20%的新房開發量，預計吸引超過17萬新居民。

商業地產資訊平台Bisnow引述DTLA Alliance數據報導，截至今年3月第一季度，洛市中心的公寓入住率從去年同期的90.1%和2019年的84.7%，上升至90.8% 。平均租金達到2838美元，略微低於2023年同期的2841美元，處於過去五年來的高點。

其中增長顯著的一棟公寓樓是2023年開業的Beaudry，共64層785個單元，其單間公寓的月租金為2500至3200美元，三房公寓的月租金最高可達1萬1000美元。該公寓樓5月的入住率為90%，較4月增長34%。

近期，開發商在市中心新開兩棟公寓大樓，共有500多個單位。一棟是總部位於波特蘭的NBP Capital在華埠Mesnager街200號上建成的市場價混合用途公寓，共280個單位；另一棟是總部位於西雅圖的Housing Diversity開發的可負擔房綜合樓，在南公園（South Park）的South Flower街1411號上，擁有230個單位，現已開放租賃。

由市中心2000多名業主組成的DTLA 聯盟執行副總裁格里芬 (Nick Griffin)表示，這些數字進一步證明，市中心生活的吸引力持續強勁，洛杉磯房地產市場也持續強勁。地產諮詢公司Cushman & Wakefield指出，儘管遠程辦公導致市中心31%的辦公室空置，但強勁的入住率和相對較高的平均租金表明市場穩健。

Bisnow還指出，疫情前市中心空置率較高，部分原因在於大量公寓在興建中。2019年第一季度有2276套新公寓可供出租，而今年第一季僅為507套。

根據洛杉磯城市規畫部門最新計畫書，未來15年內，該市將在這片僅占全市面積1%的土地上，開發占全市新住宅總開發量20%的住宅。覆蓋範圍包括華埠、聯合車站、市政中心、小東京、時尚區、會展中心、貧民區以及藝術區等區。

計畫書指出，市中心預計將新增10萬戶住宅、吸引10萬個就業機會，並帶來17萬5000名新居民。此外，新計畫中80%的新增住宅容量將位於距主要公共交通站點半英里以內，以便居民生活和遊客來訪。

洛市中心居民協會聯合創始人兼董事會成員霍頓 (Cassy Horton) 表示，入住率確實表明當地社區相當穩定，最近的一項調查顯示，公共安全仍是居民最關心的問題：約67%的受訪者表示他們喜歡住在市中心，但僅有44%的受訪者認為市中心正在朝正確方向發展。